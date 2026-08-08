愛肝達人站／大家都會AI，只有肝臟不會「唉」?

在全民都談AI的年代，幾乎人人開口閉口都是AI。不會AI，似乎就跟不上時代，工作也可能逐漸被取代。AI，成了新顯學。

其實，人體裡也有一種「AI」，不是人工智慧，而是會不會「唉」。有些器官很會「唉」，稍微出點狀況，就立刻向主人抗議；有些器官卻非常安靜，即使病得不輕，也一聲不吭。偏偏最危險的，往往是那些不會「唉」的器官。等它真的會「唉」，往往也是家人開始為你「哀」傷的時候。

最會「唉」的大概就是眼睛。一粒小小的沙子跑進眼睛，就讓人眼淚直流、坐立難安。因為角膜布滿密密麻麻的神經末梢，一點點刺激，都逃不過它的警報系統。

牙齒也是如此。蛀牙時痛得坐立難安，就是因為牙神經對疼痛特別敏感。不過，若牙齒抽掉神經，雖然不再疼痛，並不代表它恢復健康，反而可能一路蛀到底。

腸胃也是如此。吃壞肚子時腹痛、腹瀉，看似折磨，其實是在提醒你趕快把有害物質排出體外。膽結石卡住膽囊管，或尿路結石卡住輸尿管，都會痛得令人唉唉叫。器官會「唉」，其實也是身體發出的求救訊號。

反過來說，有些器官偏偏很「能忍」，幾乎不會「唉」。

肺臟裡面的痛覺神經並不多，因此肺癌早期通常不會痛，也沒有明顯症狀。等到侵犯肋膜、骨頭，或腫瘤堵住支氣管，造成呼吸困難時才就醫，往往已是晚期。

腦組織本身也沒有痛覺神經，因此腦瘤早期也不會「唉」。通常要等腫瘤愈長愈大，造成腦壓升高而頭痛，或出現肢體無力、人格改變、癲癇等症狀，才驚覺事情不妙。

人體最大的內臟──肝臟，更是出了名的「不會唉」。

肝臟本身沒有痛覺神經，即使慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌早期，大多沒有任何疼痛。很多病人總說：「我都沒有不舒服，怎麼會得肝癌？」原因就在這裡。

等到肝臟真的開始痛，往往是腫瘤已經很大，撐開肝包膜或侵犯鄰近器官，才開始「唉」，也就是開始疼痛，那時常常已錯過最佳治療時機。因此，肝病最重要的不是等它「唉」，而是定期抽血、超音波，把疾病提早找出來。

AI時代，不會AI，也許只是工作受到影響；但人體器官若不會「唉」，影響的可能就是生命。

總之，在AI時代，光會AI還不夠，更要知道哪些器官會「唉」，哪些器官不會「唉」。真正的健康，不是等身體喊痛，而是在它還沉默的時候，就已經讀懂它沒有說出口的警訊。