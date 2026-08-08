科普好健康／迷走神經暈厥 缺水引起腦部暫時供血不足

明明作息正常也沒有特別熬夜，卻突然冒冷汗後就倒下失去意識。就醫後，醫師排除貧血、心臟、腫瘤等疾病後，常會獲得聽都沒聽過的診斷「迷走神經暈厥」。近期社群媒體Threads上非常多網友反應，自己也有類似經驗，看見「迷走神經」四個字，還以為自己神經壞掉了。

北醫附醫神經內科專任主治醫師廖晏輝。圖／廖晏輝提供

迷走神經暈厥在診間極為常見，背後的原因常是「缺水」引起。人的腦部共有12對腦神經，迷走神經是其中的第10對。它從腦幹出發，一路向下延伸，經過頸部、胸腔，連結心臟、肺部及腸胃道等器官，因為行經範圍非常廣，就像在身體裡四處遊走，因此被稱為「迷走神經」。

交感神經如汽車油門

迷走神經也是副交感神經的重要成員。人體的自律神經分成交感神經與副交感神經，負責控制許多無法靠意志直接操作的功能，如心跳快慢、血管收縮、血壓、出汗及腸胃蠕動。

交感神經就如同汽車的「油門」，當人緊張、工作、跑步、趕時間或面臨壓力時，交感神經會開始活躍，使心跳加快、血管收縮，讓身體準備應付挑戰；副交感神經則像「煞車」，負責讓心跳慢下來，使身體回到休息、消化與修復的狀態。正常情況下，油門與煞車會相互配合，維持血壓與心跳穩定。

但在某些情境下，身體可能突然啟動過強的反射，使迷走神經活性迅速上升，同時交感神經作用下降，如同汽車高速行駛時突然重踩煞車。此時，心跳突然變慢，血管擴張使血壓隨之下降，當血液一時來不及送到腦部，就會出現頭暈、臉色蒼白、惡心、耳鳴、冒冷汗及眼前一片黑等症狀；若腦部血流持續下降，就可能短暫失去意識。

這種情況更精確地說，是腦部「暫時供血不足」，而非真正的腦部缺氧或腦細胞受損，所以多數患者平躺後，血液重新流回腦部，很快就能恢復意識，通常不會留下永久性的神經後遺症，唯一要擔心的是，突然倒地撞擊頭部或引發其他外傷。

常見誘發迷走神經暈厥的原因，如久站、天氣炎熱、情緒激動、過度緊張、過勞、空腹及脫水等，特別是「缺水」引起的迷走神經暈厥最為常見。

門診會詢問患者每天的飲水量，有些人一天連一杯水都喝不到，不少是服務業從業人員，因擔心頻繁上廁所、工作時無人替班，只能刻意減少喝水。長期飲水不足容易造成慢性缺水，影響體液平衡與自律神經調節，使身體在姿勢改變或炎熱環境下更難維持血壓，比一般人更容易發生迷走神經性暈厥。

通常迷走神經暈厥發生前，患者會先感到頭昏、全身發熱、惡心、心悸、冒冷汗，或覺得「快要不行了」。一旦察覺這些前兆，建議一定要慢慢坐下、蹲下或平躺，避免發生迷走神經暈厥時直接倒地。若能平躺，可稍微抬高雙腿，幫助血液回流至腦部，並移至通風處休息，同時補充水分；若空腹太久，可適量補充食物。

可改善作息減少誘發

不過，暈倒的原因很多，失血、貧血、低血糖、心律不整、姿勢性低血壓、癲癇，以及部分心臟或神經系統疾病，都可能出現類似症狀。醫師會詳細詢問發作前的情境、是否有前兆、昏倒時的表現及恢復過程，並依個別情況安排血壓、心電圖、血糖或血液檢查，必要時做心臟或神經相關檢查，以排除其他疾病並確認診斷。

若確定為迷走神經性暈厥，且只是偶爾發作、誘因明確，大多可透過規律作息、充足飲水、避免長時間站立，以及減少高溫、脫水等誘發因素來改善。若反覆發作、已影響日常生活，或曾因昏倒造成受傷，則應進一步接受醫師評估，並依病情考慮藥物治療或其他非藥物治療，如姿勢治療、運動治療、生活形態調整等，以降低再次發作的風險。