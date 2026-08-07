白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

中颱白海豚持續以龜速向台灣逼近，最新一報海警範圍納入東北部海域。雖然白海豚有稍微減弱，但七級暴風半徑仍相當寬廣，氣象署也預估白海豚仍會以中颱之姿影響台灣，中部以北雨勢恐不小，尤其是山區迎風面首當其衝，要留意豪雨等級以上降雨。

中颱白海豚持續往台灣東北方海域靠近，氣象署晚間8時30分更新海上颱風警報，納入東北部海面。過去一段時間，白海豚移動速度稍微快一點點，從每小時11公里增加到12公里，但仍是相當龜速。不過七級暴風半徑也略微縮小到280公里，但仍相當寬廣。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，颱風在靠近台灣時預估將會再減弱，但仍會以中颱之姿明天靠近台灣，並於周日通過北方海面，晚間至下周一登陸中國。

朱美霖指出，今天晚間到明天清晨，受偏西風影響，桃園以北、北海岸、東北角及恆春半島沿海風勢強勁，明天整天強風持續且加劇。待颱風中心來到台灣西北方後，將轉吹西南風，強風有機會吹進內陸一帶。

朱美霖說，颱風外圍環流及本身將從周六到下周一影響，其中周末兩天降雨最明顯，台中以北山區恐有豪雨等級以上降雨，北部、中部山區因迎風面也有大雨、豪雨機率，東北部山區有局部大雨。

朱美霖表示，明後兩天各地沿海將有明顯浪高，基隆、北海岸、東半部有4到6米巨浪，尤其北海岸、馬祖因為靠近颱風中心，浪高恐達5至6米。整體風、雨及浪預計到下周一才會趨緩。