雲林戴奧辛羊肉案…草料檢出戴奧辛超標 8頭羊遭撲殺全驗出不合格

衛福部食藥署日前辦理115年度食品中戴奧辛抽驗專案，在雲林縣肉品市場抽驗羊肉樣本，發現一件樣本戴奧辛不符規定，追查發現為一位李姓飼主所飼養的羊隻。食藥署指出，已聯合農業部、環境部及地方政府跨部會調查，發現李姓飼主土壤、空氣戴奧辛均低於背景值，但草料戴奧辛含量略高於歐盟標準，將持續追查原因，而場內剩餘8頭羊隻已在7月27日撲殺完畢，且全數檢驗不合格。

李姓飼主因疑似冒用雲農畜牧場名義屠宰羊隻，已被移送檢調，而農業部接獲食藥署通知後，第一時間通報雲林縣政府，稽查人員帶回雲農畜牧場的11件飼料、3件草料、1件生羊乳，以及李姓飼主處的飼料與草料樣品各1件，雲農畜牧場飼料、草料與生羊乳於7月27日確認檢驗結果全數合格。雲林縣政府隨即於7月28日起全面解除移動管制，恢復正常生乳生產及運作。

李姓飼主飼養羊隻環境所採檢飼料及草料，顯示戴奧辛含量為0.353pgTEQ／g，略高於歐盟針對蔬果設定0.3pg TEQ／g的預警值，食藥署副署長遲蘭慧指出，李姓飼主共飼養9頭羊，除已屠宰且被檢出戴奧辛超標的羊隻外，其餘8頭羊隻已由農政單位在7月27日完成撲殺，經檢驗後這8件樣品均不合格，農政、環境單位持續追查草料來源、是否影響其他羊隻，但目前事態並未擴大。

遲蘭慧強調，依目前中央跨部會及雲林縣政府共同追查結果，可能受影響食品已透過預防性下架、流向追查及檢驗等措施即時管控，本案未有受汙染產品流入市面。

環境部在李姓飼主處於7月24日採樣空氣樣本，與雲林縣背景值比對後，發現低於背景值，也低於日本戴奧辛空際基準值；養羊處地面土壤也由環境部在7月24、27日2度採樣，檢測值一次未檢出，一次低於雲林縣112年背景值及土壤汙染管制標準，地下水則在7月25、27日2度採樣，檢測結果分別為未檢出及0.138pg-I-TEQ／L。

環境部表示，雖李君處環境介質戴奧辛含量均低於背景值及法規限值，但為求謹慎，已規畫於近期內至李君自行割取牧草處進行該地空氣、土壤、地下水及地面水體等環境介質檢驗，以釐清李姓飼主所使用牧草中戴奧辛的可能來源。

另，雲林縣政府已於7月28日解除「雲農畜牧場」羊隻移動管制，衛生單位也同步解除該畜牧場提供嘉南羊乳之預防性措施。