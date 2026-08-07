「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

徐莉玲透露，自己在大學畢業那年，透過高中同學認識了同學的哥哥，之後兩人結婚誕下一子，但婚姻並不長久，離婚後她便帶著幼子搬回娘家。在徐莉玲25歲時，因簽約永琦百貨被送往日本培訓，孩子就被前夫接回去，但因為對方之後再婚並移民美國，使兩人難以輕易見面。

徐莉玲表示，一直到1990年，自己申請到史丹福大學赴美修習商學碩士，畢業後即連繫前夫，「懇請他們同意將孩子送來舊金山與我團圓，並與外婆同住」。後來，她於1993年再婚，孩子因為不會中文，所以沒有隨她一同返回台灣，而是留在美國生活，她也一直支持對方的生活費與學費。「直至2017年，他因美國經濟低迷告知我想回台灣，我便為他買了房子並協助他回台創業」，母子之間才有比較頻繁的互動。

徐莉玲指出，徐子翔直到49歲才找到摯愛，認識半年就決定求婚，次年結婚，「我一直以為他終於可以找到自己的幸福，有美麗善良的妻子、待他如親生兒子的岳父岳母，可以開始過美滿的家庭生活。但是天不從人願，這些年可能從小不幸福的家庭陰影，加上長大後長期孤軍奮鬥的壓力，使他最後選擇抑鬱而終」。

白髮人送黑髮人帶來巨大的哀傷，徐莉玲坦言，孩子的過世讓她足不出戶，只想一個人靜一靜，「他的遭遇與抉擇，也可能使我感同身受地更加同情網路報導張柏芝孩子這類單親家庭孩子心中的痛苦」。她表示，面對網路上越來越多的離譜報導，她想透過這篇澄清文字還原事實，並感謝周遭好友的關心，「讓我們遠離是非，謠言止於智者」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980