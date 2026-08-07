聽新聞
0:00 / 0:00

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

聯合新聞網／ 綜合報導
徐莉玲於2024年參加兒子徐子翔的婚禮。圖／擷自徐莉玲臉書
徐莉玲於2024年參加兒子徐子翔的婚禮。圖／擷自徐莉玲臉書

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

徐莉玲透露，自己在大學畢業那年，透過高中同學認識了同學的哥哥，之後兩人結婚誕下一子，但婚姻並不長久，離婚後她便帶著幼子搬回娘家。在徐莉玲25歲時，因簽約永琦百貨被送往日本培訓，孩子就被前夫接回去，但因為對方之後再婚並移民美國，使兩人難以輕易見面。

徐莉玲表示，一直到1990年，自己申請到史丹福大學赴美修習商學碩士，畢業後即連繫前夫，「懇請他們同意將孩子送來舊金山與我團圓，並與外婆同住」。後來，她於1993年再婚，孩子因為不會中文，所以沒有隨她一同返回台灣，而是留在美國生活，她也一直支持對方的生活費與學費。「直至2017年，他因美國經濟低迷告知我想回台灣，我便為他買了房子並協助他回台創業」，母子之間才有比較頻繁的互動。

徐莉玲指出，徐子翔直到49歲才找到摯愛，認識半年就決定求婚，次年結婚，「我一直以為他終於可以找到自己的幸福，有美麗善良的妻子、待他如親生兒子的岳父岳母，可以開始過美滿的家庭生活。但是天不從人願，這些年可能從小不幸福的家庭陰影，加上長大後長期孤軍奮鬥的壓力，使他最後選擇抑鬱而終」。

白髮人送黑髮人帶來巨大的哀傷，徐莉玲坦言，孩子的過世讓她足不出戶，只想一個人靜一靜，「他的遭遇與抉擇，也可能使我感同身受地更加同情網路報導張柏芝孩子這類單親家庭孩子心中的痛苦」。她表示，面對網路上越來越多的離譜報導，她想透過這篇澄清文字還原事實，並感謝周遭好友的關心，「讓我們遠離是非，謠言止於智者」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台玻

延伸閱讀

飯後吃水果也上榜！營養師點名5大「無意識變胖」習慣 9招助降體脂

漱口水沒用完別急著丟！日網曝「插擴香棒」神用途 果蠅竟全消失

減重不要餓肚子！醫推5種食物放心吃 穩定血糖又抗發炎

抓外遇只翻LINE沒用？他曝隱藏手法：刪掉的軟體才是關鍵

相關新聞

白海豚龜速 中部以北防豪雨

今天是父親節，不過受到中度颱風白海豚影響，今天下午到明天，將是影響台灣最明顯的時刻，中央氣象署表示，北部、中部山區有大雨或豪雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨，明天風雨尤其顯著。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

白海豚龜速前進已出現南北擺盪 登陸前靠馬祖多近待觀察

中颱白海豚掃過琉球群島，為沖繩帶來顯著風雨後，持續以龜速向台灣東北方海域逼近。氣象署持續發布海上颱風警報，並且過去一段時間，白海豚已經出現了南北擺盪的現象，且後續登陸中國沿岸前仍會有類似情況。因此，颱風中心究竟會離馬祖地區多近、影響程度多高，仍有待後續觀察。

雲林戴奧辛羊全撲殺 草料驗出戴奧辛超標

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，八隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

防堵代刀…醫材商有條件進手術室 嚴禁醫療行為

台中榮民總醫院代刀案，引發社會譁然，衛福部醫事司日前頒布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫材商有條件進入手術室，需事前取得患者或家屬的書面同意，進入手術室後，僅能提供器材操作說明、技術諮詢或故障排除，不得涉及診斷、治療、護理，或直接在患者身上使用器材，違者最嚴重送交司法調查。

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

健康永續行動家／鴻海團隊 駐醫院找痛點

鴻海跨足智慧醫療，不是先端出AI系統，而是把研發團隊送進醫院，一待兩、三個月。「我們不是去推銷產品，而是先去蹲點，」鴻海B事業群總經理姜志雄這句話，道盡鴻海進入醫療產業的方法：先看懂問題，再談科技。鴻海願意用「小小螞蟻」姿態，將基礎工程補起來，唯有解決最底層的問題，累積信任，智慧醫療才能真正走進醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。