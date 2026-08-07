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石崇良：高齡帶動長春經濟 4目標盼長者吃百二

中央社／ 台北7日電

衛福部長石崇良今天說，面對超高齡社會，高齡不再是社會負擔，而是帶動「長春經濟」新動能，政府提出「自立、自主、共融、永續」高齡政策目標，要讓長者「活跳跳吃百二」。

「第3屆高齡健康產業博覽會」今天在台北登場，今年以「台灣，領航長壽新經濟」為主軸，共設置1380個攤位。石崇良致詞表示，面對超高齡社會來臨，高齡不再是社會負擔，而是帶動「長春經濟」的新動能。

石崇良說，政府政策核心已由失能照顧轉向前端預防，目標在於延長「健康餘命」，讓長者不僅長壽，更能「活跳跳吃百二」，因此，政府已提出「自立、自主、共融、永續」4大高齡政策目標。

為達成此願景，石崇良表示，目前全台已布建逾5000個長照關懷據點，並結合社區營養中心與銀髮健身俱樂部，鼓勵長者維持運動與正確營養。

在科技應用方面，導入智慧科技是因應高齡社會的重點。石崇良說，今年7月起，長照服務首度納入「智慧科技輔具」租賃服務，提供每人3年最高新台幣6萬元的額度，透過產業技術、醫療服務與支付制度的結合，有助落實健康老化的願景。

台大醫療體系這次展出項目涵蓋診斷、治療、照護、營養與心理支持等面向，包括運用數位技術提升口腔重建精準度與舒適度、兼顧安全與尊嚴的智慧照護手套、全球首創AI肩關節動態超音波診斷技術、銀髮軟質飲食有聲書等。

台北醫學大學攜手3家附屬醫院、生醫加速器等團隊共同參展，規劃「智慧醫院」、「居家健康」及「社區長照」3大沉浸式情境場域，讓民眾從醫院、社區一路走進居家空間，實際體驗科技如何融入全人健康管理與日常照護生活。

馬偕紀念醫院以「樂齡健康力：打造50+第三人生藍圖」為主題，展出失智防治、智慧醫療、社會處方及高齡照護等成果，面對超高齡社會，從臨床照護延伸至社區，並結合AI、研究創新與跨專業團隊，協助民眾健康老化、延緩失能。

長庚醫院聚焦「健康守護」、「創新醫療」、「智慧科技」3大主題，並安排12場現場「健康講座」，動員體系重量級醫師，面對面與民眾分享高齡健康新知，陪伴民眾健康老化、樂享人生。

石崇良

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