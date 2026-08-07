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中度颱風白海豚逼近 北部及離島嚴防強風豪雨

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
中央氣象署今天下午2時30分正式發布中度颱風白海豚海上颱風警報，中央災害應變中心也同步二級開設。圖／中央災害應變中心提供
中央氣象署今天下午2時30分正式發布中度颱風白海豚海上颱風警報，中央災害應變中心也同步二級開設。圖／中央災害應變中心提供

中央氣象署今天下午2時30分正式發布中度颱風白海豚海上颱風警報，中央災害應變中心也同步二級開設，中央氣象署指出，白海豚颱風中心位於台北東北東方約680公里海面上，以每小時11公里的速度向西移動。氣象署預警，對台灣北部海面已構成威脅，預計8日晚間至10日將通過台灣東北方至北方海面，隨後往西朝中國大陸前進。

中央災害應變中心指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里。氣象署指出，雖預計9日進入東海後，受環境轉變影響，強度與暴風圈將有減弱趨勢，但接近台灣時仍維持中度颱風等級。目前已針對北部海面發布海上警報，並提醒9日起馬祖地區發布陸上警報機率高；若路徑稍偏南，不排除對本島發布陸上警報，呼籲民眾嚴陣以待。

風雨影響方面，8日與9日為影響最顯著時刻，北部、宜蘭、東部及各離島地區預計出現8級以上強陣風，特別是北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島及馬祖，陣風強度恐達9至10級以上。降雨方面，北部地區及中部山區將有局部大雨或豪雨，台中以北山區更有局部豪雨以上等級降雨的風險，北部山區包括北北基桃竹苗，累積雨量預估可達350至500毫米。

針對災害防救，中央災害應變中心已於今天下午二級開設，並由指揮官劉世芳召開第一次工作會報。她指示各級單位嚴陣以待，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及苗栗縣等7縣市沿海、河口低窪與易淹水地區，需特別防範短延時強降雨造成的積淹水災害，相關縣市山區亦列入坡地災害高風險區域。

為強化應變能力，產業園區已完成整備，共計備妥172台抽水機及155台緊急發電機，確保颱風期間電力與抽排水作無虞。中央災害應變中心再次提醒，中度颱風白海豚最接近台灣的時間點落在8日至9日，沿海空曠地區民眾務必留意強風威脅，並密切注意最新颱風動態，做好防颱準備。

中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，白海豚颱風過去3小時強度略有變強，七級風暴風半徑達280公里，十級風暴風半徑為90公里，台灣北部及離島嚴防強風豪雨。圖／中央氣象署提供

白海豚颱風 氣象署

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