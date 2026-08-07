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風雨未到先防災！台電點名養殖場3大用電地雷 排風扇別全接同一路

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門區營業處辦理「畜牧養殖業用電設備安全及颱風前用電設備檢修」宣導，提醒養殖業者趁著颱風來襲前完成設備檢查，以免因電力中斷造成禽畜大量死亡。圖／台電金門區營業處提供
台電金門區營業處辦理「畜牧養殖業用電設備安全及颱風前用電設備檢修」宣導，提醒養殖業者趁著颱風來襲前完成設備檢查，以免因電力中斷造成禽畜大量死亡。圖／台電金門區營業處提供

進入颱風季，養殖場最怕的不是風雨，而是突如其來的停電。台電金門區營業處近期前往金門縣畜產試驗所辦理「畜牧養殖業用電設備安全及颱風前用電設備檢修」宣導，提醒養殖業者趁著颱風來襲前完成設備檢查，尤其是備用電源、通風設備及配電系統，一旦電力中斷又無法即時恢復，恐造成禽畜大量死亡，損失難以估計。

台電金門區營業處表示，畜牧養殖業高度仰賴電力維持環境控制，像是排風扇、空調及通風設備幾乎全天候運轉，只要停電時間稍長，就可能讓禽畜因高溫、缺氧而發生傷亡。過去風災期間，就曾有養殖場因自有用電設備故障，導致通風系統停擺，最終造成大量禽畜死亡，經濟損失相當慘重。

為降低風險，金門區營業處建議，若養殖場有新增或變更用電設備，應委由合格電器承裝業者辦理，並向台電提出申請，同時做好配電規畫；像是排風扇、空調等重要設備，不宜全部集中在同一迴路，應採分流及階層式保護設計，即使部分線路故障，也能避免整套設備全面停擺。

除了平時保養，颱風來臨前的最後確認也不可少。台電提醒，養殖戶應提前測試備用發電機是否能正常啟動，確認燃油存量充足，同時檢查自動切換開關（ATS）是否運作正常，並巡視配電盤、開關箱防水膠條是否完整、箱門是否緊閉，避免雨水滲入造成短路。另外，也要確認監控及警報系統能正常運作，才能在第一時間掌握設備異常。

台電金門區處表示，近年持續投入資源強化電網韌性，降低颱風造成停電的風險，但電力安全不能只靠台電，用戶端設備是否定期維護同樣是關鍵。唯有台電提升供電穩定性，加上養殖業者平時做好設備檢修、防颱整備，雙方共同把關，才能在颱風季將災害及財產損失降到最低，守住養殖場正常運作與用電安全。

台電 颱風

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