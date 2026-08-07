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白海豚颱風移動速度放慢！周末影響最明顯 台中以北山區恐有豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
針對中颱白海豚，氣象署最新預報指出，颱風的移動速度稍微放慢。示意圖。聯合報系資料照
針對中颱白海豚，氣象署最新預報指出，颱風的移動速度稍微放慢。示意圖。聯合報系資料照

氣象署持續針對中颱白海豚發布海上颱風警報，下一報不排除新增東北方海面。不過最新一報顯示，白海豚游速又再稍微放慢。氣象署指出，由於導引氣流較弱，移動緩慢、南北擺盪的狀況再接下來都會比較明顯。不過一切都在預報掌握中，影響時間不會再拉長。

中颱白海豚持續向西移動，它的七級暴風半徑維持280公里的廣闊水準，且移動速度每小時僅10公里，相當緩慢。

中央氣象署預報員朱美霖表示，先前預報顯示，颱風中心通過琉球後，由於缺乏明確的導引氣流，整體往西的趨勢雖然維持，但行進的速度會相當緩慢。且因慢速前進，也增加颱風通過台灣北方海域時的南北擺盪狀況。

不過目前預測路徑、時程仍維持颱風中心周六接近台灣北方海域、周日通過、周日晚間到下周一清晨登陸中國的判斷。白海豚影響台灣的期間，預估就是周末的48小時。

只是颱風擺盪後，暴風圈有沒有可能籠罩北海岸及基隆陸地，進而觸發陸警？朱美霖說，周日將是觀察期，若是路徑偏北或是暴風圈範圍縮小，就不會發布、最快明天下午有機會針對本島發布陸警。而馬祖確定躲不掉，氣象署最快明晚將針對馬祖地區發布陸上颱風警報。

朱美霖表示，隨著白海豚外圍環流逐漸靠近，基隆北海岸、東北部、恆春半島及綠島、蘭嶼已經出現強風，且逐步增大，周日沿海有機會出現9至10級以上強風。

朱美霖指出，明天由於吹西北到西風，台中以北山區可能出現豪雨以上降雨，北部地區及中部山區有大雨或豪雨。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

朱美霖說，西半部迎風面雨勢不小，但東半部位於外圍環流沉降區，今天最高溫出現在宜蘭南澳有37.9度、花蓮光復也有37.6度，提醒民眾周末要特別留意高溫。

氣象署持續針對白海豚發布海上颱風警報。圖／氣象署提供
氣象署持續針對白海豚發布海上颱風警報。圖／氣象署提供

白海豚颱風 豪雨 氣象署

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