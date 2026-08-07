投入教育四十載…放牛的孩子拿到師鐸獎 今也獲頒模範父親

明天父親節，家住新北雙溪區的吳恒毅自幼家貧曾放牛，直到10歲才入學啟蒙，他以「山徑為書齋」一路苦讀考取台北師專，畢業後投入教育四十載，曾獲「師鐸獎」肯定，不僅在雙溪進行文化傳承，退休後更投入有機農業與公益，展現退而不休的生命熱忱，今獲模範父親表揚。

雙溪區公所今日在雙溪綜合市場2樓表揚115年模範父親，今年特別以「牛仔不忙，父愛領航」為主題，象徵父親們過去像西部牛仔般為子女披荊斬棘、奔波打拼，如今在溫馨的節日裡卸下重擔，由子女牽起厚實的雙手，共同見證屬於他們的榮耀時刻。

雙溪區長劉盈良表示，雙溪位處山區，早年出產煤礦，許多在地父親以從事採礦、農耕或是出外打拼，用厚實的肩膀扛起一家生計，孕育下一代。在子女長大成家立業後，又像雙溪的山巒靜靜地守候著，父親的愛就如山高水長。

除了吳恒毅獲獎，另出生於嘉義農家的邱西風，在40年代為撐起家計遷來雙溪區十三層定居，投身在幽暗的礦坑中從事採煤與淘金的工作長達25年，面對高壓且危險的環境，用額頭閃爍的礦燈照亮了一家九口生計，他退休後展現活躍老化的精神擔任宮廟志工，也不吝將自家栽種的有機蔬菜分享給鄰里享用。

今年雙溪區模範父親除了吳恒毅、邱西風外，另9位為廖金城、莊建和、羅樹木、呂金土、藍仕明、盧進財、吳中和、呂國全和吳金城等人均獲表揚。