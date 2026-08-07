飯後吃水果也上榜！營養師點名5大「無意識變胖」習慣 9招助降體脂

現代人飲食精緻又缺少運動，導致肥胖人口越來越多，營養師「壯壯」點名5種多數人無意識變胖的行為，並且教大家9種降低體脂的習慣，來幫助網友們維持健康體態。

營養師「壯壯」在Threads發文表示，一般人會有5種無意識變胖的行為，分別是：邊吃邊喝、吃飯很快、吃飯喜歡澆醬汁或泡湯、吃飽飯後久坐超過三小時、飯後固定水果。

不過就算變胖了也別擔心，「壯壯」營養師教大家9個降低體脂的方法：

1. 飯後30分鐘立刻刷牙 2. 睡前4小時盡量避免進食 3. 青菜放心吃熱量低纖維高 4. 晚上泡腳放鬆幫助全身循環 5. 飯前先喝300毫升水增加飽足感 6. 放慢進食速度每口都放下餐具 7. 進食順序菜肉飯比例抓211 8. 選擇優質蛋白例如海鮮或豆腐 9. 好好吃飯、好好生活、好好睡覺

貼文引起眾人熱議，「飯前那杯水我最有感，一喝下去真的少扒半碗飯…哈哈」、「原來飯後固定水果也算無意間變胖的小陷阱，以為很養生，結果反而熱量超標」、「我超愛吃湯加飯，原來會胖」、「坐辦公室直接中槍」、「變胖的行為我全中」、「吃buffet一定會邊吃邊喝」。

日前《元氣網》報導，英國醫師阿米爾・罕（Amir Khan）發影片指出，堆積在組織深處的「內臟脂肪」是健康的隱形殺手，與心血管疾病、第二型糖尿病高度相關，不過多餘的內臟脂肪其實比皮下脂肪更容易透過調整飲食與規律運動來消除。

至於如何減少內臟脂肪，阿米爾・罕建議遵循5點日常習慣：