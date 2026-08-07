白海豚颱風海上警報 石門水庫不排除調節性放水

白海豚颱風將在今（7）日通過琉球，氣象署下午2時30分發布海上颱風警報，降雨預估集中在8日及9日兩天，北部山區350-500毫米，北部平地200-400毫米，經濟部水利署召開防汛整備視訊會議，盤點整備情形，並視石門水庫集水區降水量，審慎操作調節性放水量。

水利署指出，白海豚颱風動向及降雨仍有不確定性，且過往聖嬰年顯示9月中旬後颱風提前北轉機率高，北區水資源分署將視集水區降雨量，審慎操作石門水庫調節性放水量，以兼顧蓄存水量及下游河道安全，並與第十河川分署、台北水源特定區管理分署及地方政府保持密切聯繫合作。

第十河川分署表示，目前橫移門經測試均正常，後續將視降雨情形適時提醒雙北市政府執行橫移門關閉作業。

此外，考量連江縣後續有發布陸上颱風警報的可能，因此第一河川分署已主動提醒連江縣政府，提早落實各項颱風前整備工作。

水利署長林元鵬在會中表示，針對巴威颱風致災地點，包括油羅溪義興護岸、北埔大坪溪北埔四號堤防、南寮港海堤等掏空或破損，目前雖已完成搶險，請第二河川署再次檢視加固，強化搶修險措施以免發生二次災害，另外北部地區破堤工程及在建工程整備情形，則由總工程司室確認已做好各項準備工作。