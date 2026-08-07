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烤肉咬到太硬食物 19歲女顳顎關節移位張口就痛

中央社／ 台北7日電

張開嘴卡卡、甚至會痛，當心顳顎關節出問題。1名19歲少女烤肉咬到過硬食物，2年來飽受右側顳顎關節疼痛與張口困難的折磨，最後到林口長庚接受微創手術，終於擺脫困擾。

顳顎關節位於耳朵前方，負責張口、咀嚼及說話等功能。林口長庚今天召開記者會，發布其口腔顎面外科發展的「微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術」，截至2025年底，已完成超過400例，術後關節盤復位成功率達97%。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏簡報說明，分析發現使用雷射輔助手術的患者，關節盤成功復位機率較傳統方式提高4.4倍；若能在關節盤仍可復位的早期接受治療，成功率更比晚期患者高出5.9倍。

林彥宏說，不過不少人以為嘴巴卡卡的、張不太開或咬東西會痛，只是壓力大或是咬太緊，忍一忍就會好，但若嚴重到無法進食、影響健康，可能就必須接受治療了。

例如1名19歲女性個案，中秋節開心吃烤肉，不小心咬到過硬的食物，沒想到接下來2年，竟陷入張口困難、一吃東西就疼痛的折磨。林彥宏表示，雖然個案輾轉於外院接受治療，狀況卻不見改善，最後來到林口長庚，經醫療團隊評估接受微創內視鏡關節盤復位縫合手術，疼痛與張口度明顯獲得改善。

林彥宏說，顳顎關節疾病成因複雜，每一個個案都需要不同的治療策略。臨床經驗，高達95%的患者經保守治療後，包括藥物、物理治療、咬合板等，到關節腔沖洗，能有效改善，但仍有5%可能需要進一步手術治療。

預防之道，除了進食細嚼慢嚥、少嚼硬物或口香糖外，林彥宏提醒，平時也要注意姿勢，避免長期托腮、頭部前傾，並留意是否有習慣性咬牙或夜間磨牙，若長期出現關節喀喀響、咀嚼疼痛、張口困難或咬合改變等症狀，應儘速就醫，避免錯失最佳治療時機。

烤肉 林口長庚 食物

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