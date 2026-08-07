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72歲中風男喉嚨卡痰咳不停 中醫師靠一招調理改善宿疾
72歲謝姓男子中風多年，無法言語、行動不便，飽受慢性咳嗽所苦，喉嚨「卡痰」咳到無法入睡，經3周中醫水藥調理後，咳嗽改善，體力也跟著提升，重拾好眠。
高雄秀傳紀念醫院中醫科醫師黃子謙表示，謝男中風後正氣虛弱，感冒遲未痊癒，久而久之演變成多年慢性咳嗽，從病患口述病史及望診、切脈、診斷為風寒入肺、化火生痰濕。
治療採取發散風寒、補益正氣、清除痰濕，以中藥水藥調理體質，3周後咳嗽次數大幅減少，原本反覆打噴嚏、流鼻水等症狀也改善，照顧者更發現患者腰部支撐力變好，坐輪椅時不再容易滑落，精神、氣色及生活品質都有明顯進步。
黃子謙說，中風患者免疫力較弱，加上吞嚥及咳痰能力下降，一旦罹患感冒不易痊癒，若痰液滯留肺部，反覆感染，嚴重時可能引發肺炎，嚴重可能住院。
中醫治療慢性咳嗽，透過辨證論治清除病邪，調整體質、補充正氣，改善呼吸道功能，提升免疫力及體力，降低反覆感染機率。
他提醒，中風患者平時應注意保暖、避免受寒，依身體狀況維持適度活動，飲食均衡、多補充溫開水，養成規律作息及充足睡眠，若久咳不癒、反覆感冒或痰液不易咳出等，盡早就醫，以免延誤治療，增加肺炎等併發症風險。
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