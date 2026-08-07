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漱口水沒用完別急著丟！日網曝「插擴香棒」神用途 果蠅竟全消失

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現漱口水可以驅除蚊蟲果蠅。 圖／ingimage
有網友發現漱口水可以驅除蚊蟲果蠅。 圖／ingimage

漱口水除了可以清潔口腔中的細菌，還能維持清新口氣，如今網路上還傳出可以拿來當驅蟲劑。有網友分享日本的做法，將好幾根擴香棒插入漱口水瓶子當中，將漱口水的味道散發到空氣中，沒想到家中就沒再見到小果蠅了，這樣的方法讓原PO和其他網友也好奇想試試看。

原PO在Threads發文表示，有日本網友透露某知名品牌漱口水因為刺激性太強，以致於無法整瓶用完。有天靈機一動，將漱口水瓶蓋打開後，插入幾根擴香棒然後擺著，結果家中常看到的小果蠅就這樣消失無蹤，讓他大讚漱口水竟然在廚房發揮真正實力。

這樣的妙招除了原PO想嘗試看看以外，不少網友覺得新奇，「太棒了，剛好沒在用了，擺著正愁佔空間」、「好酷哦！夏天真的果蠅很多，之後來試試看」、「終於找到這瓶漱口水的正確用法了」、「竟然有這招！我也要來測試」、「這妙招我要學起來」。

但也有內行人警告若有養寵物要當心，「養寵物不建議」、「如果家裡有貓狗，冬青油（水楊酸類）與精油成分對牠們的肝臟缺乏代謝機制，毒性風險比對人類高出很多」、「目前看到所有避果蠅方法的，都不適合養貓人」。

其他網友也分享漱口水的另類用途，「上完廁所滴幾滴到馬桶，瞬間就沒臭味了」、「我還拿來倒過水管，感覺殺菌效果不錯」、「我買來都是用來刷馬桶，亮晶晶、香噴噴」、「這個東西噴蟑螂也是奇效」、「我都用來當殺蟲劑噴蟑螂，超有用」、「我以前都用這個漱口水裝上噴頭拿來殺小強，超級有效，而且不像殺蟲劑的味道那麼刺激」。

不少生活智慧王傳授消除果蠅的妙招，「殺果蠅喔，用洗碗精+水攪一攪，放置後果蠅就會去自殺了」、「拿個小空玻璃瓶，裝1/3自來水，滴幾滴洗碗精，加些蘋果醋攪拌，如有砂糖也可以加一點點。攪拌均勻後上面封保鮮膜，最後用牙籤戳小洞，放著即可捕捉果蠅，安全有效」、「白醋或果醋+洗碗精+水，很有效」。

其實漱口水的用途之前也有網友分享過，《聯合新聞網》曾報導網友除了將漱口水當殺蟲劑以外，還拿來做為清潔劑，不論是刷馬桶還是清水垢，效果極佳，同樣也掀起不少討論。

細菌 日本

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