旅客注意！白海豚颱風擾父親節 國籍航空飛沖繩航班多有異動

中颱白海豚穿過琉球群島、持續向西行，今明兩天將是沖繩、石垣島極宮古島等地空中交通，受影響最明顯的時刻，遇上周末父親節度假及暑假人潮，往返沖繩地區的旅客，得特別留意航班異動。

中華航空表示，明天台北、台中及高雄往返沖繩的CI0120、CI0121、CI0310、CI0311、CI0132、CI0133、CI0122及CI0123取消。

星宇航空也說，明天台北往沖繩的JX870延到同日14時40分起飛，沖繩返台的JX871同樣延後至18時30分起飛。台中往返沖繩的JX302、JX303及JX312、JX313則取消。

長榮航空則表示，明天往返台北沖繩的班機全數取消，包含BR112、BR113及BR185、BR186。

台灣虎航明天桃園、高雄往返沖繩的IT230、IT231、IT232、IT233、IT288、IT289，及桃園往返石垣島的IT736、IT737將取消。

虎航指出，明天桃園飛往首爾IT602則提前起飛。原訂周日發出的IT603往首爾，也提早到明天起飛，且航班編號調整為IT2603，請旅客多留意。

而白海豚預計明天下午逼近台灣、遠離琉球群島，因此星宇也預計於明後2天各發出1班往返台北沖繩的加班機JX1870及JX1871。長榮則於周日放大桃園往沖繩航班機型為8月9日桃園往返沖繩航班皆將放大機型為波音777-300ER，以利疏運旅客。