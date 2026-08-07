聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚颱風影響航班 星宇航空8日台中沖繩航線取消、台北沖繩延後

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今（7）日宣布調整8月8日台灣往返沖繩航班，部分航班延後或取消，並安排加班機協助旅客疏運。記者季相儒／攝影
受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今（7）日宣布調整8月8日台灣往返沖繩航班，部分航班延後或取消，並安排加班機協助旅客疏運。記者季相儒／攝影

受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今（7）日宣布調整8月8日台灣往返沖繩航班，部分航班延後或取消，並安排加班機協助旅客疏運。

星宇航空表示，8月8日台北往返沖繩航班JX870、JX871調整起飛時間，其中台北飛往沖繩JX870航班延後至下午2時40分起飛，沖繩飛往台北JX871航班延後至晚間6時30分起飛。

另外，台中往返沖繩航線JX302、JX303，以及JX312、JX313航班因受颱風影響取消。

為協助受影響旅客返台及赴日需求，星宇航空也安排8月8日、9日加班機疏運。8月8日增開台北飛沖繩JX1870航班，預計下午5時40分起飛；沖繩飛台北JX1871航班，預計晚間9時30分起飛。

8月9日則安排台北飛沖繩JX1870航班，預計下午2時起飛；沖繩飛台北JX1871航班，預計下午5時50分起飛。

星宇航空提醒，受颱風路徑及天候狀況影響，航班資訊仍可能調整，旅客搭機前應留意最新航班動態，可透過星宇航空官網或客服中心查詢，以掌握最新資訊。

沖繩 白海豚颱風 星宇航空 航線 航班

延伸閱讀

白海豚逼近大亂空中交通 明後2天航班異動1次看

白海豚颱風影響航班 台灣虎航8日取消桃園沖繩、石垣島等航班

白海豚颱風影響華航航班　8日桃園、台中、高雄往返沖繩共7航班取消

颱風白海豚接近日本 打亂沖繩航班、影響9萬人

相關新聞

白海豚龜速 中部以北防豪雨

今天是父親節，不過受到中度颱風白海豚影響，今天下午到明天，將是影響台灣最明顯的時刻，中央氣象署表示，北部、中部山區有大雨或豪雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨，明天風雨尤其顯著。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

雲林戴奧辛羊全撲殺 草料驗出戴奧辛超標

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，八隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

白海豚龜速前進已出現南北擺盪 登陸前靠馬祖多近待觀察

中颱白海豚掃過琉球群島，為沖繩帶來顯著風雨後，持續以龜速向台灣東北方海域逼近。氣象署持續發布海上颱風警報，並且過去一段時間，白海豚已經出現了南北擺盪的現象，且後續登陸中國沿岸前仍會有類似情況。因此，颱風中心究竟會離馬祖地區多近、影響程度多高，仍有待後續觀察。

防堵代刀…醫材商有條件進手術室 嚴禁醫療行為

台中榮民總醫院代刀案，引發社會譁然，衛福部醫事司日前頒布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫材商有條件進入手術室，需事前取得患者或家屬的書面同意，進入手術室後，僅能提供器材操作說明、技術諮詢或故障排除，不得涉及診斷、治療、護理，或直接在患者身上使用器材，違者最嚴重送交司法調查。

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

健康永續行動家／鴻海團隊 駐醫院找痛點

鴻海跨足智慧醫療，不是先端出AI系統，而是把研發團隊送進醫院，一待兩、三個月。「我們不是去推銷產品，而是先去蹲點，」鴻海B事業群總經理姜志雄這句話，道盡鴻海進入醫療產業的方法：先看懂問題，再談科技。鴻海願意用「小小螞蟻」姿態，將基礎工程補起來，唯有解決最底層的問題，累積信任，智慧醫療才能真正走進醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。