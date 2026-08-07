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白海豚颱風影響航班 星宇航空8日台中沖繩航線取消、台北沖繩延後
受白海豚（Dolphin）颱風影響，星宇航空今（7）日宣布調整8月8日台灣往返沖繩航班，部分航班延後或取消，並安排加班機協助旅客疏運。
星宇航空表示，8月8日台北往返沖繩航班JX870、JX871調整起飛時間，其中台北飛往沖繩JX870航班延後至下午2時40分起飛，沖繩飛往台北JX871航班延後至晚間6時30分起飛。
另外，台中往返沖繩航線JX302、JX303，以及JX312、JX313航班因受颱風影響取消。
為協助受影響旅客返台及赴日需求，星宇航空也安排8月8日、9日加班機疏運。8月8日增開台北飛沖繩JX1870航班，預計下午5時40分起飛；沖繩飛台北JX1871航班，預計晚間9時30分起飛。
8月9日則安排台北飛沖繩JX1870航班，預計下午2時起飛；沖繩飛台北JX1871航班，預計下午5時50分起飛。
星宇航空提醒，受颱風路徑及天候狀況影響，航班資訊仍可能調整，旅客搭機前應留意最新航班動態，可透過星宇航空官網或客服中心查詢，以掌握最新資訊。
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