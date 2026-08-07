聽新聞
0:00 / 0:00
白海豚颱風影響華航航班 8日桃園、台中、高雄往返沖繩共7航班取消
受白海豚颱風影響，中華航空今（7）日宣布，明（8）日部分航班取消，提醒旅客提前確認最新航班資訊，以免影響行程。
華航表示，因應颱風路徑及天候變化，基於飛航安全考量，8月8日取消航班如下：
桃園往返沖繩航線CI120、CI121，以及CI122、CI123航班；台中往返沖繩航線CI310、CI311航班；高雄往返沖繩航線CI132、CI133航班。
華航指出，將持續觀察白海豚颱風動態，滾動更新航班異動資訊，並視實際需求調整航班機型。
華航提醒，旅客可透過華航官方網站、下載Mobile APP，或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。實際航班起降情形仍將依天候及機場運作狀況調整，建議旅客出發前再次確認航班資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。