社會處方直接搬到高齡展 馬偕整合智慧醫療、失智防治助攻健康老化

第三屆「高齡健康博覽會」8月7日至9日在台北世貿一館登場。馬偕紀念醫院總院長張文瀚致詞表示，馬偕近年持續投入智慧醫療與臨床創新，研發量能再創新高，並將創新成果投入於高齡照護。

此次馬偕以「樂齡健康力：打造50+第三人生藍圖」為主題，整合失智防治、智慧醫療與社區全人照護，將多年累積的照護成果帶到展場，協助民眾從認識自身健康開始，為第三人生做好準備。

衛福部長石崇良蒞臨馬偕攤位致詞說，台灣已邁入超高齡社會，如何讓長者不只活得久，更能活得健康，是高齡照護的重要方向，肯定馬偕醫院從長久以來投入長者預防保健與社區照護，為高齡者打造更完善的健康支持環境。

馬偕醫院近年參考英國與WHO指引，導入國際創新的健康照護模式「社會處方箋」（Social Prescribing），以非藥物方式協助慢性病民眾、獨居長輩增加社會連結、減輕孤獨感。

馬偕目前經營3所社區長照機構，深耕日間照顧近30年，並將社會處方從懷舊治療延伸至藝文、園藝、運動、博物館及史蹟等多元活動。此次展場也將「社會處方」搬到現場，由社工師帶領民眾完成身心狀態測驗，再依個人狀況調配專屬療癒香包，實際體驗從評估、開立處方到參與活動的過程。

在智慧醫療方面，遠距照護服務中心推廣「在家也能被照顧」理念，透過生理數據自動同步至醫療系統，讓醫師即時掌握長者健康狀況。同時展示「自動胸部X光報告系統」與「3D影像整合PACS」技術，提升診斷效率；及「深肺癌前基因篩檢」，引領從傳統檢測邁向早期風險預測，強化健康守護。

在全人照護上，馬偕於台北市及新北市設有79個健康服務站及3處失智服務據點，每年舉辦超過1500場健康促進活動，服務逾2萬人次。此次展場延續社區健康促進的概念，設置腦力、肌力等互動檢測，民眾可透過記憶力、處理速度及算術能力測驗認識認知功能，也能實際測試握力，從簡單的身體功能評估了解自己的健康狀況。

此外，馬偕導入志工服務多年，鼓勵長者投入志願服務，可做為活化大腦、展現自我價值的處方箋，同時打造「高齡快樂家園」，展示多元認知教具如智慧小圓盤、枕頭大戰及湯匙穩定器等輔具，協助維持生活自理能力。

針對容易蛋白質攝取不足的長者，現場也將馬偕研發可補充平均約20克蛋白質的軟心肉排餐包，提供長者更容易攝取蛋白質的選擇，及幸福活水茶，兼顧營養與美味，並搭配講座分享，促進知識交流。