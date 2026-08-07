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白海豚颱風影響航班 台灣虎航8日取消桃園沖繩、石垣島等航班

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航今（7）日宣布，基於飛航安全考量，調整8月8日、9日部分航班，提醒旅客出發前留意最新航班資訊。記者季相儒／攝影
受白海豚颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航今（7）日宣布，基於飛航安全考量，調整8月8日、9日部分航班，提醒旅客出發前留意最新航班資訊。記者季相儒／攝影

白海豚颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航今（7）日宣布，基於飛航安全考量，調整8月8日、9日部分航班，提醒旅客出發前留意最新航班資訊。

台灣虎航表示，8月8日取消航班包括桃園往返沖繩那霸的IT230、IT231、IT232、IT233航班，高雄往返沖繩那霸的IT288、IT289航班，以及桃園往返石垣島的IT736、IT737航班。

另外，部分航班將提前起飛，其中IT602桃園飛往首爾仁川航班將提前執飛。

至於8月9日航班異動，原訂首爾仁川飛往桃園的IT603航班，將提前至8月8日起飛，並調整航班編號為IT2603。

台灣虎航提醒，旅客可透過官網「航班動態」功能查詢最新異動資訊。航空公司表示，實際航班起降時間仍將視天候狀況彈性調整，最新離到時間以各機場公告為準，建議旅客預留充裕時間前往機場，以免影響行程。

白海豚颱風 台灣虎航 航班

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