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為變故的家撐起一片天 法務部今表揚18位「馨毅爸爸」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」。圖／法務部提供

法務部鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會在台中舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」，表揚18位來自全國各地的「馨毅爸爸」，感謝爸爸們用堅韌與溫柔的生命力為遭逢重大變故的家庭撐起一片天。

「馨毅爸爸」是犯保協會在父親節前夕設立並表揚的特殊獎項，用以鼓勵有些父親在遭遇重大犯罪事件或變故後，獨自肩負家庭重擔、照顧受傷或年幼的家人。

鄭銘謙致詞表示「有人說，爸爸就像一座山，平時話不多，卻總是默默承擔家庭的重量，為家人遮風避雨」，尤其，在東方文化中，父親不善於表達情感，面對生活的壓力與家庭遭遇重大變故時，總是把悲傷藏在心裡，以堅定的身影扛起家庭責任，或許不曾將「我愛你」說出口，但每一天無怨無悔付出，就是最真摯、深刻的愛。

鄭銘謙說「世界或許很黑，但有爸爸在就有光」，今天獲表揚的18位父親用無聲且堅定的力量證明，父愛可以超越身體極限與命運考驗，牽著全家人的手一步步走出陰霾，也讓社會看見犯罪被害家庭在生活重建歷程中，最珍貴的生命韌性。

適逢父親節前夕，鄭銘謙向全天下的父親獻上祝福，祝福在場所有爸爸父親節快樂，期盼社會各界持續關心犯罪被害家庭，攜手營造更溫暖、更具韌性的社會安全網，讓每一位努力守護家庭的父親，都能感受到來自社會的支持與尊敬。

法務部表示，犯罪被害人權益保障法2024年新法施行以來，持續攜手犯保協會建構更完善的被害人保護服務體系、深化服務品質，未來也將持續強化中央與地方合作，結合民間力量，打造更完整、更溫暖的保護網絡，陪伴犯罪被害家庭勇敢迎向新生活。

法務部長鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」。圖／法務部提供

法務部長鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」。圖／法務部提供
法務部長鄭銘謙今出席犯罪被害人保護協會舉辦的「馨毅爸爸父親節表揚大會」。圖／法務部提供

法務部 爸爸 鄭銘謙

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