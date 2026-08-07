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高鐵攜手半導體展！推彩繪列車、專屬頭墊 展期提供近3千節自由座車廂

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵攜手半導體展推出彩繪列車。圖／台灣高鐵提供
高鐵攜手半導體展推出彩繪列車。圖／台灣高鐵提供

2026國際半導體展下個月登場，高鐵串聯西部科技廊帶、促進科技產業發展，首度跨界和半導體產業合作，推出主題彩繪列車，全車廂也將換上專屬頭靠墊，讓乘客一起共襄盛舉這場半導體盛事。不僅如此，由於展期間預計有10萬名專業人士來台，高鐵也加開自由座車廂，加強運能服務。

高鐵公司統計，全台約有2.2萬人搭乘高鐵通勤，而每天往返於新竹、台中、台南各科學園區的旅客，更佔每日旅客比例高達一成。高鐵董事長史哲出席日本新車出廠典禮時，更因此喊出新世代列車「N700ST」不只是串聯南北的「台灣動脈」，更將成為支撐台灣科技產業發展的「矽島動脈」。

如今全球半導體產業注目的年度大展「SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展」將於9月2日登場，台灣高鐵為深化台灣科技人才的流動、串聯西部科技廊帶，進而促進科技產業發展。首度與SEMI國際半導體產業協會合作，推出2026 國際半導體展主題彩繪列車，同時列車也換上專屬頭靠墊。

台灣高鐵表示，新竹站將率先於8月24日設置專屬領證櫃檯，桃園站、台中站、台南站及左營站則自8月31日起增設啟用。

此外，半導體展屆時將吸引超過10萬名專業人士來台，為因應商務客往返展覽會場及各科學園區的需求，高鐵自8月31日起至展期結束止，共計32班車增加自由座車廂，最多至9節自由座車廂。

高鐵公司指出，總計5天內提供796班次、多達2,869節自由座車廂的旅運服務，方便來自世界各地的參展旅客搭乘高鐵、往返南北科技產業據點。論壇參與者專屬優惠，購買論壇票券即可獲贈高鐵95折電子優惠券2張。

車廂座位頭套全面更新。圖／台灣高鐵提供
車廂座位頭套全面更新。圖／台灣高鐵提供

車廂座位頭套全面更新。圖／台灣高鐵提供
車廂座位頭套全面更新。圖／台灣高鐵提供

高鐵 彩繪列車 自由座

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