紙風車客家親子劇「燈怪」 六、日受颱風影響延期

客家委員會與紙風車劇團攜手原創客家親子劇《燈怪》將從今天起在新北市板橋435藝文特區後廣場演出，因應颱風白海豚的動向，這週六與週日演出延期至週一、週二晚上7時30分舉行。

紙風車劇團團長任建誠今天表示，受到白海豚颱風影響，考量明後天雨量及風速的預估，為了孩子及所有工作人員的安全，和客委會共同協商，今晚週五演出照常，週六、日演出調整至下週一、二舉行，「邀請家長們在颱風過後的平日，帶著孩子來到板橋435藝文特區，留下屬於彼此的父親節回憶。」

這次「燈怪」是繼台北、高雄、苗栗、台南、屏東及新竹等6地演出，吸引近9萬人次觀賞後，首度來到新北市，將以充滿想像力的故事、巨型機械裝置、全偶裝演出及原創客語歌曲，邀請大小朋友走進奇幻又溫暖的客家新童話。

客委會副主任委員廖育珮今天在記者會上表示，新北市是全台人口最多的城市，也是多元族群共同生活的重要場域，其中客家人口67萬多人佔全國第二高，板橋區客家人口11萬多人是新北客家人口比例最高的區域，「選在板橋435藝文特區演出，希望都會區的親子都能輕鬆接觸客語、感受客家文化的魅力。」

「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈族從誤解、衝突到攜手守護家園的故事。全劇結合可愛人偶、客語歌謠、原創音樂、3D動畫及巨型機械裝置，帶領觀眾在奇幻冒險中思考親情陪伴、族群理解與環境共生。

其中最受矚目的巨型角色「燈燈國王」，高8公尺、長11公尺，相當於三層樓高，內含5千多個機械零件，不僅能行走、眨眼、噴氣，更能與現場觀眾互動對話。突破傳統鏡框式舞台限制的演出形式，將讓孩子近距離感受大型戶外劇場帶來的震撼與驚喜。

任建誠表示，「燈怪」以客語為主要演出語言，以華客語交雜方式呈現，且戲劇、音樂與肢體本身就是跨越語言的溝通方式，「即使原本不會說客語，也能跟著角色唱歌大笑，一起為燈燈國王加油。」

「燈怪」新北場將於8月7日、10日以及11日晚上演出3場，地點在板橋435藝文特區後廣場，全程免費入場、自由入座。