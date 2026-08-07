走進石門水庫集水區響應保育 機場公司邀兒少體驗綠色農遊

機場公司落實企業社會責任，將環境保育與兒少關懷結合，於8月6日至7日分三梯次舉辦「水源守護．竹筍趣－桃機綠色農遊」活動，邀請藍迪兒童之家、睦祥育幼院及台灣國際兒童村孩童，走進桃園大溪石門水庫集水區，透過竹筍生態導覽、竹筒彩繪及品嚐綠竹筍風味餐等體驗，認識友善農業與水源保育的重要性。

機場公司表示，桃園機場不僅是台灣連結世界的重要門戶，也是深耕在地、實踐企業社會責任的好鄰居。機場公司參與經濟部水利署北區水資源分署「115年度水源保育合理化施肥農地認養」計畫，與石門水庫集水區農友攜手合作，推動減少肥料使用及友善耕作，支持水源保育與環境永續。

機場公司指出，石門水庫集水區土地利用多元，農業活動對水質維護具有一定影響，因此透過農地認養計畫，引導農民採行精準施肥策略，預計可減少約20%至40%的肥料使用量，降低農地總磷輸出，減少水體優養化風險，兼顧水質保護與土地永續發展。

活動現場，孩童在農友解說下認識綠竹筍生長環境及合理化施肥方式，並發揮創意完成竹筒彩繪作品，同時品嚐在地綠竹筍風味餐。透過寓教於樂的農遊體驗，將水源保育、友善耕作及珍惜食物等理念融入活動。

機場公司也將採收的合理化施肥綠竹筍贈送給三家兒少福利機構，讓環境保育成果轉化為公益行動，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「消除飢餓」、「優質教育」及「陸域生態」等面向。

機場公司表示，未來將持續攜手政府單位、在地農友及社福團體，深化水源保育、友善農業及環境教育行動，打造兼具永續發展與社會共好的綠色國門。

機場公司秉持企業社會責任，將環境保育成果延伸至兒少關懷，邀請孩童走進桃園大溪石門水庫集水區的合理化施肥農地，體驗採筍樂趣。圖／機場公司提供

機場公司公共事務暨行銷處處長謝懷慧表示，舉辦「水源守護．竹筍趣－桃機綠色農遊」活動，讓孩子透過親身體驗，認識友善農業及永續生活的意義。圖／機場公司提供