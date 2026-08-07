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白海豚颱風今午發海警…新北市周末影響最大 侯友宜籲做好防颱準備

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜主持白海豚颱風整備會議。記者黃子騰／翻攝
新北市長侯友宜主持白海豚颱風整備會議。記者黃子騰／翻攝

中颱白海豚持續朝台灣北部海域接近，預計本周六、日對新北市影響最為明顯。新北市今天下午召開白海豚颱風災害應變中心工作會報，市長侯友宜要求市府做好萬全準備、超前部署，呼籲市民切勿前往海邊觀浪戲水、垂釣，務必提前做好防颱準備。

依據中央氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，中度颱風白海豚持續朝台灣北部海域方向接近，目前中心位於本市東北方約680公里海面上，7級暴風半徑達280公里，穩定往琉球群島接近、宮古島海面及東海方向前進，今天下午2時30分已發布新北市北部海上颱風警報。

侯友宜在工作會報中指出，白海豚颱風預計在周六、日對新北市影響最為明顯，要求市府團隊做好萬全準備、超前部屬，落實各項自主檢核，包含先前新店區涵煙翠、錦繡及碧瑤社區邊坡滑落巡視與整備措施、盤點防災物資、路樹與招牌及工地鷹架的強固措施、抽水機組預佈測試等，並針對易積淹水與土石流潛勢區加強防範整備。

侯友宜呼籲，白海豚颱風環流範圍廣大，颱風中心穿越北部海期間將為新北帶來顯著風雨。自周六（8日）起北海岸及東半部沿海就會有長浪發生，請市民切勿前往海邊觀浪戲水、垂釣，海上作業及靠港船隻注意安全及固定，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。如有外出應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。

侯友宜聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／翻攝
侯友宜聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／翻攝

白海豚颱風 侯友宜 新北

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