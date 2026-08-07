白海豚颱風逼近！本島「2處」明午恐發陸警 馬祖確定躲不掉

中颱白海豚攪局父親節，明天下午到周日將是它影響台灣最明顯的時候，氣象署也發出海上颱風警報。現行路徑來看，白海豚暴風半徑不會觸陸，不過颱風中心掃過時，仍有可能出現擺盪，氣象署仍不排除本島有機會發布陸警。至於馬祖，確定躲不掉，最快將於明天晚上迎陸警。

白海豚游過沖繩，持續向西行，暴風圈預計明天下午將影響北部近海、並於周一登陸中國。氣象署於今天下午2時30分針對「北部海面」發布首波海上颱風警報。

中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，白海豚影響期間降雨熱區包含：台中以北山區可能出現豪雨等級以上降雨，北部平地、中部部分山區也有大雨或豪雨，東北部山區有局部大雨。周日隨著颱風中心移動到台灣西北邊，中部平地也會出現局部大雨。

伍婉華指出由於颱風中心通過時，仍會出現擺盪效應，現在七級暴風半徑邊緣距離基隆、北海岸相當近，因此不排除可能因為路徑稍微南修、暴風圈觸陸，明天下午就有機會針對本島發布陸上颱風警報。

伍婉華透露，本島要到周日下半天才能確定擺脫陸警危機。不過「馬祖確定躲不過」，由於地理位置關係，氣象署預估於明天晚上至後天上午針對馬祖發布陸上颱風警報。