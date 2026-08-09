八二三紀念日快到了！一把菜刀竟藏著台海砲戰的47萬發砲火

一把在火鍋店裡切肉的菜刀，前世是一顆飛越海峽、帶著毀滅任務的砲彈。世界上沒有一個地方的工匠，是這樣獲得原料的：47萬發砲彈在44天內狂轟濫炸，對岸送來了恐懼，金門人卻把它變成了「免費的頂級鋼材」。八二三砲戰紀念日前夕，適逢金門話正式成為國家語言，前金門縣政府觀光處處長丁健剛在其新書《湯底要清，日子要滾：一本從金門話慢火熬成的地方書》中，寫下金門人如何把砲彈打成菜刀，把戰爭的殺意，煉成一家人共桌吃飯的日常。

丁健剛從金門話「拍鐵」（phah-thih，近似讀法「啪鐵」）談起。念起來就像鐵匠鋪：門一推開，熱氣先賞你一巴掌；師傅不多話，夾子一抬，鐵鎚一下去，火星像辣椒籽四處噴。你還來不及害怕，那塊硬邦邦的鋼，已經被金門人打到準備進廚房上班了。他形容，那一聲phah，是鐵鎚撞擊高溫鋼鐵的聲音，也是金門人把牙關咬緊、消化痛苦後，再鬆開一口氣的聲音。這是金門最偉大的「煉金術」：把天上掉下來的「殺意」，打成了廚房裡的「食慾」。用物理學講，這是能量不滅定律，將當年砲彈撞擊地面的「衝擊力（毀滅）」，轉化為今日廚師切菜時的「下刀力（滋養）」；用哲學講，這是「轉譯」：金門是兩岸的「樞紐」，負責把「戰爭」翻譯成「和平」，把「武器」翻譯成「廚具」。

在那個砲火漫天的年代，金門人抬頭看天，看到的不是雲，是呼嘯而過的鋼鐵。聽到咻的聲音，是要躲進防空洞發抖的，那代表著隨時會降臨的死亡。但在金門人的血液裡，有一種從花崗岩縫隙裡長出來的韌性。砲戰結束後，恐懼散去，日子還得過。農夫下田耕作，鋤頭常常會「鏘」一聲撞到硬物，挖出來一看，是一顆未爆彈，或是一顆完整的宣傳彈殼。這若在別的地方，是廢鐵，是恐懼的殘骸；但在金門鐵匠的眼裡，那是「極品」。老人擦擦汗，笑了：「既然沒炸死我，那就跟我轉來吧。」這就是金門人的幽默與生命力：你丟給我毀滅，我就把它撿回家過日子。

走進金門的拍鐵鋪，會聽到震耳欲聾的節奏。丁健剛看著師傅用長夾，夾起一塊燒得通紅的砲彈鋼片。那塊鋼片，曾經帶著毀滅一個家庭的任務飛越海峽，現在被放在鐵砧上，接受師傅奮力的敲打。他說，看著火花飛濺，這不只是在鍛造，更像一場神聖的「超渡」：每一槌下去，都像是在把鋼鐵裡的「戾氣」打出來，把「恨」打掉，把「殺氣」打掉，把「戰爭」的記憶打掉。經過千錘百鍊，那個猙獰的、冰冷的圓柱體終於屈服了，它延展了，彎曲了，變成一把線條柔和的菜刀。這就是金門人的消化能力：吞下戰爭的苦，用身體去過濾，再煉化成生活的甘。

師傅一槌一槌，把砲彈打成日子。圖／大丁攝影工作室提供

如今在火鍋店裡切肉，丁健剛用的正是金門鋼刀。客人常問：「這刀真的好用嗎？為什麼這麼利？」他會舉起刀，讓燈光在刀鋒上閃一下：「這把刀的前世，是一顆砲彈。」它的設計目的，是切斷生命、製造分離；但經過金門人的「轉譯」，它被握在媽媽、廚師的手裡，用來切高麗菜、切豬肉、切給孩子吃的水果。它現在的任務，是餵飽生命，製造幸福。這就是金門真正的價值。

丁健剛坦言，很多臺灣朋友或許很難想像當年的驚心動魄，偶爾會有一些輕挑的言論，覺得金門太靠對岸，或是政治不正確。「那些輕挑真的大可不必。」他說，金門有這樣的韌性與智慧，早已把自己煉化成更有力的「支點」，願意當這顆「樞紐」，不管是對臺灣朋友還是大陸朋友，都在示範一種「從不理解到包容」的過程：連砲彈這種殺器都能轉譯成廚具，金門正在經歷這場漫長的超渡，把對抗的「殺意」，轉化成共桌吃飯的「誠意」。

《湯底要清，日子要滾：一本從金門話慢火熬成的地方書》。圖/時報出版提供

「當你拿起一把金門鋼刀時，請感受一下它的重量。那不只是鋼鐵的重，那是金門人用3代人的青春與血淚扛下來的重量。」丁健剛說，這把刀已經忘記了自己曾經是砲彈，它現在只記得要幫你把飯做好。金門人不解釋，只負責把戰爭消化掉，讓你們嘗到和平的味道。下次拿起金門鋼刀，別只看它的鋒利，閉上眼想像一下：手裡握著的這塊鋼鐵，曾經在1958年的高空呼嘯而過，現在安靜地幫你切著蔥花。世界給金門戰爭，金門還給世界一把做菜的刀。這把刀，不再只是切菜的工具，它是金門人消化歷史痛苦後，吐出來的慈悲。

(本文摘錄自《湯底要清，日子要滾：一本從金門話慢火熬成的地方書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)