故宮131.6萬元「龍藏經」套書 吸引企業採購

國立故宮博物院在文博會品牌商展首推「龍藏經」清康熙朝內府泥金藏文寫本套書優惠，售價新台幣131萬6000元，引起網友熱議，昨天有3組專業買家詢問，今天已有企業代表前往購買。

「龍藏經」5月起在故宮北部院區展出，因有網友認為其具有強大能量且能累積福報，吸引大量觀展人潮，讓「龍藏經」相關商品熱銷到缺貨，原價188萬元的「龍藏經」清康熙朝內府泥金藏文寫本套書，7月也有客戶下單購買。

此次故宮前進2026台灣文博會商展設攤，也首度推出「龍藏經」套書7折優惠，在昨天專業買家日就吸引3組以上買家詢問，故宮院長蕭宗煌向媒體表示，今天第2天專業買家日，上午已有企業代表前來購入1套。

社群平台Threads熱議的「觀汝似有瘋症」等皇帝金句，故宮也將其作為硃批貼紙在文博會商展搶先販售。除來自雍正皇帝奏摺的「觀汝似有瘋症」、「朕又胖些了」等語句以外，還有來自嘉慶皇帝的「無恥無能之廢物」、「再施厚賞」等句收錄其中。

「觀汝似有瘋症」系列貼紙吸引買家矚目，截至今天下午2時，故宮統計南北院實體商店與文博會專業買家日樣本銷量，目前已售出230張。故宮在文博會現場也準備「觀汝似有瘋症」系列貼紙中的金句打卡板，讓民眾可一起合影留念。