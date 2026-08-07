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影／打造6分鐘行走測試廊道 柳營奇美醫院提升心肺功能評估與復健照護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影
柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影

柳營奇美醫院活化醫療空間，優化復健科治療區間空橋走廊，建置符合國際標準的「6 分鐘行走測試（6MWT）」綠色復健廊道，院方表示，這不僅提升服務量能，更協助醫療團隊制定適切復健治療計畫，守護鄉親健康。

院長周偉倪是復健科醫師，他表示，柳營奇美始終秉持以病人為中心照護理念，復健空間軟硬體升級，正是將醫療專業、人文關懷與行政效率完美結合的具體實踐。這條象徵健康與活力的「6分鐘行走測試」評估場所，將提供更精準、即時的臨床數據，協助醫療團隊為溪北地區的復健與高齡長者量身打造精準的運動復健處方，讓走過這條長廊的病人，都能在安全與專業守護下，一步步穩健走回健康生活。

「6分鐘行走測試」是臨床高度實用性的功能評估工具，讓病人在平坦地面上依自身能力步行6分鐘，測量可行走的最長距離，藉此評估其運動耐力、心肺功能及整體身體功能儲備，對於慢性阻塞性肺病、心臟衰竭、神經系統疾病、及高齡長者等族群，提供功能性運動耐力評估、治療成效量化指標、預後與風險預測等關鍵數據指標。

過去常因場地限制，在一般病房走廊或醫療通道測試，易受人員往來與設備移動干擾，影響數據精準與測試安全。這次特別利用院內空橋雙面採光及直線動線優勢，規畫符合標準長度測試廊道，新場地具備鮮明直觀的雙向箭頭導引，每5公尺精準標示，搭配平整無障礙地面及充足自然採光，營造明亮且不受天候影響測試環境，病人能安全、專注完成評估。

院方表示，因應民眾復健需求持續成長，同步擴增復健治療空間提升服務效能，縮短病人等待時間。新增語言治療室及心理治療室，可供癌症病人在語言及心理治療有安心的訓練場所。院方也承接勞動部職災勞工職能復健計畫，更寬敞空間提供勞工更舒適的職能復健訓練場地。

柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影
柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影

柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影
柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影

柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影
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柳營奇美醫院打造「6分鐘行走測試」廊道，提升心肺功能評估與復健照護。記者周宗禎／攝影
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復健 奇美醫院

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