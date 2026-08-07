白海豚颱風海警發布 北部海面列入首波警戒區

白海豚颱風持續逼近，下午2時的中心位置在台北的東北東方約 680 公里之處，以每小時11公里速度，向西進行。氣象署也在今天下午2時30分發布海上颱風警報，首波警戒區域涵蓋台灣北部海面，台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據氣象署資料，白海豚颱風近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。

氣象署表示，受到颱風外圍環流影響，新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（蘭嶼）；8日颱風及其外圍環流影響，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

氣象署表示，今、明（7日、8日）兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪，明日中部以北沿海、澎湖亦將有長浪發生；今日北部海面、東半部海面風浪將逐漸增大，浪高可達3公尺以上，明日台灣海峽北部亦有3公尺以上大浪，尤其北部沿海有6公尺以上巨浪，前往海邊活動請注意安全。