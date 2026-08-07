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漢光42號演習影響桃機航班 9日上午2時段起降將機動調整
國軍「漢光42號演習」實兵演練進入第3天，桃園國際機場今天首度出現M1A2T主力戰車進駐，陸軍584旅聯兵二營機步連機步戰鬥隊搭配雲豹甲車、工兵部隊及機場相關單位，實施反機降演練。桃園機場公司今天提醒，配合演習空域管制，8月9日上午部分航班起降作業將機動調整，旅客務必留意航班資訊。
桃園機場公司表示，依國防部漢光42號演習規劃，8月9日上午8時50分至9時20分、9時50分至10時20分兩個時段，桃園機場航班起降將視空域管制及演習實際情形機動調整，部分航班可能出現起降時間調整或延誤。
機場公司提醒，當日上午搭機旅客及接送機民眾，出發前應先向航空公司確認最新航班動態，並預留充足交通及通關時間，以免受到航班調整影響。
國軍漢光42號演習實兵階段自8月5日起至14日止，桃園機場為此次演練的重要場域之一，透過實兵操演驗證機場防衛及反機降能力。民航方面則配合演習空域管制，視實際狀況機動調整航班起降，以兼顧演訓任務與飛航安全。
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