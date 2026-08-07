聽新聞
0:00 / 0:00

照臉50秒測心率、呼吸！北榮高齡健康博覽會秀5G智慧照護、AI醫師

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第三屆「高齡健康博覽會」8月7日至9日在台北世貿一館登場。台北榮總體系以「再青春・健康長壽不長照」為核心，展現智慧醫療、大腦精準保健、創新銀髮營養及偏鄉在地老化等成果。圖／北榮提供
第三屆「高齡健康博覽會」8月7日至9日在台北世貿一館登場。台北榮總體系以「再青春・健康長壽不長照」為核心，展現智慧醫療、大腦精準保健、創新銀髮營養及偏鄉在地老化等成果。圖／北榮提供

第三屆「高齡健康博覽會」8月7日至9日在台北世貿一館登場。因應超高齡社會來臨，高齡保健與整合照護已成為重要醫療政策課題，為呼應國家「健康台灣」政策，台北榮總體系以「再青春・健康長壽不長照」為核心，展現智慧醫療、大腦精準保健、創新銀髮營養及偏鄉在地老化等成果，呈現運用科技推動健康老化與高齡照護的創新實力。

北榮表示，本次高齡健康博覽會涵蓋AI醫療、腦科學、雲端照護及長照營養等領域，並提供多項互動體驗與專業諮詢，包含雲端健康御守平台、5G雲端照護與智慧魔鏡、AI醫師數位分身、故宮名畫聊天室與智慧認知評估、精準腦影像與新世代腦刺激、高齡醫學中心20周年與樂齡軟質飲食。

北榮說，第一雲端健康御守平台以「數據多流動，長輩少走動」為理念，展示高齡友善數位健康管理介面，整合智慧藥包及血壓、血糖等數據。系統偵測異常時，將自動通知親友共同群組，協助家屬與照護者及早掌握健康狀況，建構全天候居家照護網。

第二，5G雲端照護與智慧魔鏡則是攜手中華電信、鴻海及鉅怡智慧，展示獲美國FDA認證的「鉅怡智慧魔鏡」，民眾照臉50秒即可量測心率、呼吸及自律神經等指標；並展出通過TFDA認證的「CoDoctor Home」居家生理監測設備，透過5G將數據即時回傳醫院，由AI分析並啟動預警，實現「無牆醫院」智慧在宅照護。

第三，AI醫師數位分身為結合WaCare遠距健康平台，提供血壓量測體驗，數據可即時連動「AI醫師數位分身」，判讀正常、留意及緊急等健康狀態。民眾也可透過觸控平板體驗慢性病追蹤及AI健康問答，將即時量測延伸至居家長期健康管理。

第四，與國立故宮博物院合作，將「清明上河圖」等經典名畫融入AI對話系統。長者可透過大字體與語音互動，在欣賞藝術的同時活化思維、訓練記憶及語言表達，讓認知評估與訓練更生活化、更具趣味與互動性。

第五，現場提供安全無創的近紅外線腦功能（fNIRS）配戴體驗，讓民眾觀察前額葉腦血流變化，了解腦功能監測原理；並展示重複經顱磁刺激（rTMS）及影像導航式超音波神經調節（TPS）設備模型，介紹神經調節技術於高齡憂鬱、焦慮等情緒照護的應用。

第六，適逢高齡醫學中心成立20周年，展區以歷史脈絡牆回顧高齡醫療發展，並呈現「遊詣居」與「稻香」日照中心導入智慧科技的成果。營養部結合IDDSI標準與「我的餐盤」，展示牙齦可壓碎、易咀嚼的精緻軟質餐食，兼顧進食安全、均衡營養與飲食品質，翻轉高齡餐只能糊狀化的刻板印象。

因應超高齡社會來臨，台北榮總體系以「再青春・健康長壽不長照」為核心，展現智慧醫療、大腦精準保健、創新銀髮營養及偏鄉在地老化等成果。圖／北榮提供
因應超高齡社會來臨，台北榮總體系以「再青春・健康長壽不長照」為核心，展現智慧醫療、大腦精準保健、創新銀髮營養及偏鄉在地老化等成果。圖／北榮提供

長照 健康 北榮 AI

延伸閱讀

台新新光金控 AI 創新服務 2026高齡健康產業博覽會亮相

南山人壽高齡健康展打造「未來．製作所」 首創太空艙互動體驗

高齡博覽會開展 楊泮池：超高齡社會危機轉為契機 打造台灣長壽新經濟

高齡產業博覽會 政委陳時中呼籲提高65歲以上勞動參與率 新創70萬人力

相關新聞

白海豚龜速 中部以北防豪雨

今天是父親節，不過受到中度颱風白海豚影響，今天下午到明天，將是影響台灣最明顯的時刻，中央氣象署表示，北部、中部山區有大雨或豪雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨，明天風雨尤其顯著。雨勢要到下周一會比較趨緩，不過因轉吹西南風，中南部仍有陣雨。

白海豚龜速前進已出現南北擺盪 登陸前靠馬祖多近待觀察

中颱白海豚掃過琉球群島，為沖繩帶來顯著風雨後，持續以龜速向台灣東北方海域逼近。氣象署持續發布海上颱風警報，並且過去一段時間，白海豚已經出現了南北擺盪的現象，且後續登陸中國沿岸前仍會有類似情況。因此，颱風中心究竟會離馬祖地區多近、影響程度多高，仍有待後續觀察。

雲林戴奧辛羊全撲殺 草料驗出戴奧辛超標

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，八隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

防堵代刀…醫材商有條件進手術室 嚴禁醫療行為

台中榮民總醫院代刀案，引發社會譁然，衛福部醫事司日前頒布「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，醫材商有條件進入手術室，需事前取得患者或家屬的書面同意，進入手術室後，僅能提供器材操作說明、技術諮詢或故障排除，不得涉及診斷、治療、護理，或直接在患者身上使用器材，違者最嚴重送交司法調查。

「巨大哀傷足不出戶」台玻夫人痛失愛子首發聲 親揭長子身世

近日台玻集團總裁夫人徐莉玲家庭風波不斷，先是烏龍批評謝霆鋒與王菲，替張柏芝抱不滿惹議，又傳出長子徐子翔於今年春節期間離世。對此，徐莉玲在臉書發文表示，自己因誤信負面報導而引起爭議，已請王菲前經紀人的朋友代為表達歉意，並打破沉默澄清關於外界討論長子的話題。

健康永續行動家／鴻海團隊 駐醫院找痛點

鴻海跨足智慧醫療，不是先端出AI系統，而是把研發團隊送進醫院，一待兩、三個月。「我們不是去推銷產品，而是先去蹲點，」鴻海B事業群總經理姜志雄這句話，道盡鴻海進入醫療產業的方法：先看懂問題，再談科技。鴻海願意用「小小螞蟻」姿態，將基礎工程補起來，唯有解決最底層的問題，累積信任，智慧醫療才能真正走進醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。