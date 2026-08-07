照臉50秒測心率、呼吸！北榮高齡健康博覽會秀5G智慧照護、AI醫師

第三屆「高齡健康博覽會」8月7日至9日在台北世貿一館登場。因應超高齡社會來臨，高齡保健與整合照護已成為重要醫療政策課題，為呼應國家「健康台灣」政策，台北榮總體系以「再青春・健康長壽不長照」為核心，展現智慧醫療、大腦精準保健、創新銀髮營養及偏鄉在地老化等成果，呈現運用科技推動健康老化與高齡照護的創新實力。

北榮表示，本次高齡健康博覽會涵蓋AI醫療、腦科學、雲端照護及長照營養等領域，並提供多項互動體驗與專業諮詢，包含雲端健康御守平台、5G雲端照護與智慧魔鏡、AI醫師數位分身、故宮名畫聊天室與智慧認知評估、精準腦影像與新世代腦刺激、高齡醫學中心20周年與樂齡軟質飲食。

北榮說，第一雲端健康御守平台以「數據多流動，長輩少走動」為理念，展示高齡友善數位健康管理介面，整合智慧藥包及血壓、血糖等數據。系統偵測異常時，將自動通知親友共同群組，協助家屬與照護者及早掌握健康狀況，建構全天候居家照護網。

第二，5G雲端照護與智慧魔鏡則是攜手中華電信、鴻海及鉅怡智慧，展示獲美國FDA認證的「鉅怡智慧魔鏡」，民眾照臉50秒即可量測心率、呼吸及自律神經等指標；並展出通過TFDA認證的「CoDoctor Home」居家生理監測設備，透過5G將數據即時回傳醫院，由AI分析並啟動預警，實現「無牆醫院」智慧在宅照護。

第三，AI醫師數位分身為結合WaCare遠距健康平台，提供血壓量測體驗，數據可即時連動「AI醫師數位分身」，判讀正常、留意及緊急等健康狀態。民眾也可透過觸控平板體驗慢性病追蹤及AI健康問答，將即時量測延伸至居家長期健康管理。

第四，與國立故宮博物院合作，將「清明上河圖」等經典名畫融入AI對話系統。長者可透過大字體與語音互動，在欣賞藝術的同時活化思維、訓練記憶及語言表達，讓認知評估與訓練更生活化、更具趣味與互動性。

第五，現場提供安全無創的近紅外線腦功能（fNIRS）配戴體驗，讓民眾觀察前額葉腦血流變化，了解腦功能監測原理；並展示重複經顱磁刺激（rTMS）及影像導航式超音波神經調節（TPS）設備模型，介紹神經調節技術於高齡憂鬱、焦慮等情緒照護的應用。

第六，適逢高齡醫學中心成立20周年，展區以歷史脈絡牆回顧高齡醫療發展，並呈現「遊詣居」與「稻香」日照中心導入智慧科技的成果。營養部結合IDDSI標準與「我的餐盤」，展示牙齦可壓碎、易咀嚼的精緻軟質餐食，兼顧進食安全、均衡營養與飲食品質，翻轉高齡餐只能糊狀化的刻板印象。