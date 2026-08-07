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農業高齡照護 陳駿季：4面向推動綠色照顧

中央社／ 台北7日電
第3屆高齡健康產業博覽會7日開幕，農業部長陳駿季（前左2）向行政院政務委員陳時中（前左1）介紹「台灣農業樂活館」展示的綠色照顧。中央社
第3屆高齡健康產業博覽會7日開幕，農業部長陳駿季（前左2）向行政院政務委員陳時中（前左1）介紹「台灣農業樂活館」展示的綠色照顧。中央社

第3屆高齡健康產業博覽會今天開幕，農業部長陳駿季主持「台灣農業樂活館」啟用儀式，他說，農業功能正逐步延伸至高齡照護，已朝綠場域、綠飲食、綠陪伴、綠療育等4面向推動。

陳駿季說，隨著社會高齡化，農業的角色已由早期滿足基本溫飽，轉向重視長者飲食安全與健康，顯示農業功能正逐步延伸至高齡照護與生活品質提升的面向，「台灣農業樂活館」的主題就是「綠色照顧．銀向幸福」。

陳駿季表示，農業部在農村發展及水土保持署的能力範圍內，已推動綠場域、綠飲食、綠陪伴與綠療育4個方向，作為服務農村長者的重要政策架構，目標在於讓長者能在熟悉的農村環境中獲得更完整的支持。

陳駿季說，希望農村長者不要只停留在家中，而是能走出家門進入綠場域，參與簡單且有助於身心活化的活動；同時也透過共餐共學的方式，讓年長者持續學習、活化思考，並延續自身經驗與貢獻。

陳駿季提到，目前全台有148個農（漁）會參與綠色照顧，另有236個社區投入，希望透過各方共同努力，使農村長者重新建立健康自在的生活態度，也讓新進入農業的年輕人，能在家庭照顧長者方面得到支持，促進農業持續進步。

「台灣農業樂活館」中，由農村水保署展示全台綠色照顧推動成果，分享農（漁）會及社區透過在地食材供餐、園藝療育及在地陪伴營造的高齡友善農村；農業科技司展出多項銀髮友善食品研發產品；台中農改場透過植栽景觀、療育植物，展現農業在促進身心健康及高齡友善環境上的多元應用。

陳駿季 照顧 農業

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