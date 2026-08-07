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父親節颱風天！白海豚外圍環流明天到 周日距離最近風雨更猛
白海豚颱風持續逼近，中央氣象署預計下午2時30分發布海上颱風警報。明天是父親節，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，明天白天起，白海豚颱風外圍環流逐漸移入，中部以北降雨機率明顯上升，雨勢也會一波一波增強。
至於什麼時候距離最近？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日是白海豚颱風最接近台灣的時段，北台灣全天將有陣陣強風及大雨，颱風天的感受會相當明顯。尤其北部、中部山區受到地形抬升影響，雨勢可能特別猛烈，嚴防災害發生。周末若有山區、溪河及海邊活動，建議暫停或延期。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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