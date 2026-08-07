白海豚雨彈連炸3天原因曝 擦邊球「比直接撞上來好」

白海豚颱風正在接近，中央氣象署下午2時30分將發布海上颱風警報。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，白海豚擦邊球雖然確定，但雨水沒有跟著閃掉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原本導引颱風走向的高氣壓已經減弱，白海豚颱風只能靠很微弱的導引氣流，自己慢慢游。「這就難搞了，像這樣的颱風，主打叛逆，副作用是浪費時間」，沖繩到中國距離短，「它要游整整兩天半」，外圍環流帶來的大雨，也只好跟著影響台灣兩天半，拖一點搞不好還更久。

至於對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據目前預報，明天起3天西半部天氣都不好，但雨勢高峰時段還是稍有不同。此刻至周日，中部以北雨最大。周日至下周初，轉西南風，換南部多雨。各地山區全時段多雨。東半部為背風面，影響不大。「雖然會下雨，但比起颱風直接撞上來，這還是相對好一點」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。