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熱浪來襲台灣山林陷野火危機？中正大學重建萬年歷史：雲霧林保濕罩成關鍵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供
中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供

歐洲夏天遭熱浪侵襲，引發多起野火失控事件，不僅造成龐大經濟損失，也讓全球更加關注氣候暖化對森林生態的衝擊。近年台灣極端高溫頻繁，平地氣溫屢次逼近甚至突破攝氏39至40度，未來是否可能面臨山區野火大幅增加的危機？嘉義中正大學最新研究指出，答案與台灣山區特有的「雲霧林」息息相關。

中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。研究聚焦距今約1萬年至6千年前「全新世大暖期」，這是近1萬多年來最溫暖時期，當時平均氣溫比工業革命前高約1至2度，被視為目前全球暖化重要類比情境。

研究結果出乎預期。團隊發現，全新世大暖期雖然氣候較熱，但三星妹池周邊野火發生頻率卻是1萬多年來最低。研究人員認為，關鍵原因就在於三星妹池位於台灣山區雲霧帶內，長時間霧氣維持森林高濕環境，形成天然「保濕系統」，有效抑制森林火災發生。

地球與環境科學系教授汪良奇表示，台灣雲霧帶主要分布在海拔約700至2500公尺，受到地形抬升作用影響，水氣凝結形成持續性的高濕環境。當霧氣經常籠罩山林時，可提高森林底層濕度，大幅降低野火發生及蔓延機率。不過，這道天然防線未來可能受到全球暖化挑戰。

汪良奇指出，近年氣象研究顯示，隨著氣候持續升溫，雲霧帶可能逐漸縮小甚至整體向更高海拔移動；當氣溫上升速度超過水氣補充能力時，低海拔雲霧帶將逐步消失。研究顯示，在升溫約1至2度範圍內，雲霧帶仍可維持中高海拔森林濕度，降低野火風險；然而，一旦暖化超過臨界值，導致雲霧帶消失，中高海拔甚至低海拔森林的野火發生頻率恐將顯著增加。

除野火發生機率外，研究提醒森林火災後復原能力同樣受到雲霧環境影響。汪良奇表示，森林能否恢復並非只看樹木是否重新生長，更重要的是微環境能否恢復穩定。若火災後仍保有充足雲霧與濕度，森林較容易恢復原有多樣性；若環境持續乾燥或遭受人為干擾，則可能長期維持開闊且易燃的植被狀態，形成惡性循環，進一步提高未來火災風險。

研究團隊指出，三星妹池保存台灣珍貴萬年古環境紀錄，凸顯雲霧帶對山區生態的重要性。雲霧條件一旦改變，不僅影響森林組成與植物多樣性，也將牽動野火風險及森林復原速度，對未來台灣山林生態具有重要警示意義。研究成果刊登國際地球科學與環境變遷期刊「Global and Planetary Change」。

中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供
中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供

中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供
中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供

中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供
中正大學地球與環境科學系研究團隊透過分析宜蘭翠峰湖附近三星妹池沉積物中的花粉與炭屑紀錄，成功重建台灣北部1萬多年來森林演變與野火發生歷史，希望從古環境資料尋找未來暖化情境線索。圖／中正大學提供

中正大學 熱浪 野火

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