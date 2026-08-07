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爸爸好苦！職場爸爸中年失業焦慮寫13年新高 平均5.5年沒加薪

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

父親節將至，職場爸爸肩上的壓力卻愈來愈重。yes123求職網最新調查顯示，高達93.8%的職場爸爸擔心中年失業，比例寫下13年來新高；平均更已長達5.5年沒有加薪，同樣寫13年新高，工作、家計與家庭三頭燒，也讓生活疲憊指數升至81.5分，為七年來最高。

yes123求職網7日公布「馬年職場爸爸甘苦與中年危機調查」，38.7%受訪者表示，目前屬於單薪家庭，由自己一人負擔家計；其餘61.3%為雙薪家庭，其中30.6%與配偶平均分擔家計，25.6%仍由自己負擔過半家庭開銷。

薪資成長停滯也加重經濟壓力。調查顯示，職場爸爸平均已有5.5年沒有加薪，高於去年的5.1年，寫下13年來新高，其中16.6%更已十年以上未調薪；另有70.6%表示，目前沒有真正可自由支配的零用錢，比例高於去年的69.3%。

工時過長則進一步壓縮家庭生活。受訪爸爸每天實際投入工作時間平均達10.6小時，84.8%每天工作至少九小時，其中26%更達12小時以上；平均每周加班3.1天，26.6%每周甚至加班五天以上。

在長工時下，親子相處時間明顯受到排擠。調查顯示，上班日職場爸爸平均每天只能與子女相處50.3分鐘，29.3%甚至幾乎沒有相處時間；一周七天平均僅2.3天能與子女共進晚餐，22.7%一周連一天都無法陪孩子吃晚飯。

工作與家庭難兼顧，也反映在心理壓力。88.2%受訪爸爸認為目前無法兼顧事業與家庭，97.9%曾為了孩子考慮換工作；生活疲憊指數平均達81.5分，高於去年的80.7分，21.2%更自評達滿分100分。

調查也發現，56.7%的職場爸爸認為，一年當中沒有一天能真正休息，完全屬於自己的時間平均只有2.1天；93.6%曾萌生「離家喘息」的念頭，若要真正休息，平均希望一次連休至少8.7天。

相較於工作表現，爸爸們對自己的家庭角色評價明顯偏低。受訪者對目前工作表現平均打79.8分，但對「父親角色」平均僅給自己43.5分，其中16.6%甚至自評零分。父親節最期待的願望依序為家人與自己身體健康，占66.8%，其次為真正休息放鬆一天61.6%、子女懂事聽話57.7%。

中年失業則是另一項沉重壓力。高達93.8%職場爸爸表示擔心中年失業，高於去年的92.7%，並寫13年來新高。擔心原因以缺乏專業技能75.7%居首，其次為年齡造成的職場歧視71.3%、升遷卡關56.1%，另有35.2%擔心遭自動化或人工智慧（AI）取代。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，職場爸爸往往同時扮演父親、兒子與丈夫三種角色，除家計與工作壓力外，也可能需要照顧長輩、負擔孝親費及分擔家庭責任，成為典型「三明治族」。政府及企業除了打造更友善的工作環境，也應協助中高齡工作者在職進修、培養第二專長，降低對未來失業的焦慮。

這項調查於7月23日至8月5日透過網路問卷進行，調查對象為有小孩且有工作的男性會員，有效問卷1,322份，信心水準95%，誤差值正負2.7個百分點。

中年失業 職場 加薪

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