颱風影響擔心受困綠島 船公司疏運逾千遊客

受到颱風外圍環流影響，今天上午台東海面出現長浪，船公司疏運逾千名綠島旅客返回台東，中午過後台東往返離島船班取消。

受到颱風白海豚影響，今天上午台東海面出現長浪，打在富岡港堤防和沿岸消波塊上激起數米高浪花。客輪業者趁著風浪還安全之際，加開船班疏運綠島遊客回到台東。

海巡署富岡安檢所表示，今天往返綠島各4航次，疏運1229名遊客回到台東。中午過後以及8日、9日往返蘭嶼、綠島船班全取消。

許多遊客擔心因颱風受困蘭嶼、綠島，提前回到台東。陳姓民眾說，從綠島返回，明顯感受風浪強，船身搖晃，客輪進入富岡港時，看到防波堤上激起數米高的浪花相當震撼。

劉姓女遊客也表示，回程途中船體上下晃動明顯，原本預計明天回程，但受到颱風影響提早今天回台東，她和朋友改去墾丁玩。