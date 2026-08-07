病人出院也要被接住 居家護理訪視費凍漲10年 護理師全聯會籲調升

我國65歲以上突破467萬人，占總人口20.06%，正式邁入超高齡社會。推動長照3.0醫療與長照整合，需由護理師落實出院準備及後續居家照護，護理師公會全聯會今在2026年高齡產業博覽會提出政策倡議，要求調升居家護理給付、建立醫院至社區標準化轉銜機制、充實出院準備個管師及居家護理人力。

護理師為醫療與家庭重要橋樑，也是病人安心返家的力量。護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，長照3.0的挑戰，除增加服務項目，還包括如何讓民眾有需要時，服務到位。長照的起點不是機構，而是民眾出院當日就應開始，病人返家，需有人協助傷口照護、慢性病管理，也要協助家屬照顧慢性病患，此角色應由護理師承擔。

護理師公會全聯會提出三大訴求，一是合理調整居家給付，讓護理專業價值獲得肯定，留住居家護理人才；二是完善出院準備服務，建立由醫院至社區標準化轉銜機制，讓有需要民眾返家當日即獲得合適照顧；三是要求政府盤點出院準備個管師與居家護理人力，建立合理人力配置與工作負荷。

陳麗琴說，護理接住的不只是病人，而是每個家庭對健康生活的期待，盼政府重視護理、投資護理。

根據健保「居家醫療照護整合計畫」，依病人失能程度分四類，第一類所需照護密度最低，第四類最高。但居家護理訪視費最近一次調整已是104年，十年未調，限縮居家護理所營運及長期發展，超高齡社會社區照護需求高，應適時檢討。

護理師公會全聯會建議，應比照長照專業訪視，調升居家照護護理訪視點數，第一類從1050點調升至1500點，至少調升42.5%，第二至四類調升25%，例如第四類原為2055點，建議調升至2569點。

護理師公會全聯會副理事長賈佩芳指出，出院準備個管師與家家護理師透過需求評估，返家前指導及後續追蹤，可提升照護安全，降低病人再入院風險，建請政府推動長照3.0時，同步強化居家護理人力與支付制度，居家護理師面對高齡者、慢性病患、失能者及照顧資源不足家庭，不只是提供醫療照顧，更是接住家庭壓力重要力量，補足人力、降低負荷，護理才能真正接住有需求家庭。

護理師公會全聯會今天在2026年高齡產業博覽會，提出調升居家護理給付、建立醫院至社區標準化轉銜機制、充實出院準備個管師及居家護理人力3大政策倡議，圖後排左五為行政院政委陳時中。記者林琮恩／攝影