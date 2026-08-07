颱風白海豚靠近！北市預發陸上強風特報 明天這7區「陣風6至8級」

北市中午發布天氣警特報，中央氣象署稍早已針對台北市北投、士林、大同、中山、松山、內湖及南港區，預發陸上強風特報，明天受「白海豚」颱風及其外圍環流影響，有平均風6級或陣風8級發生的機率。

北市防災防辦指出，依最新路徑預報評估，中央氣象署有機會在今日下午至傍晚針對北部海面發布海上警報。而受到白海豚颱風外圍環流影響，從今天日至10日白天，台北市有間歇陣雨發生，市區約為大雨等級，山區可達豪雨等級，其中8日白天至9日白天的風雨最為顯著。

台北市災害防救辦公室提醒市民及早進行防颱工作，包括檢查住家環境及排水狀況、固定盆栽與懸掛物、確認防水閘門能否正常操作等。有任何狀況，立即通報1999市民熱線。此外，也呼籲市民這周末假日暫勿前往山區及水域活動，以策安全。