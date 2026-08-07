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白海豚對流再次爆發 下午2時30分海警將刷新68年颱風紀錄

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
白海豚颱風目前還是有中颱中限以上強度的規模。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
白海豚颱風目前還是有中颱中限以上強度的規模。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

中颱白海豚接近中，中央氣象署今天下午2時30分將發布海上颱風警報。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，如此一來，也將打破1983年艾倫颱風紀錄，成為台灣1958年有完整颱風資料以來，最東生成颱風發布警報的紀錄。

目前颱風情況，「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風揮別昨晚乾的快要暴斃的頹勢，在今天清晨逐漸進入OHC海水熱含量稍為高一點的沖繩附近海域後，中心附近眼牆再度爆發出對流，從日本當地雷達也可以明顯看出內眼周圍厚實的環狀結構，顯示出它的結構正在快速重整之中。

「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風稍早通過日本奄美和那霸之間海域，此時此刻的強度不容忽視，它目前還是有中颱中限以上強度的規模。

隨著白海豚逐漸接近台灣，「觀氣象看天氣」表示，目前在台灣中央山脈高山稜線已觀測到7至8級左右強陣風、東北部沿海及恆春半島也都有7級的陣風出現，氣象署皆已對該地發布陸上強風特報，提醒未來山區的風勢及天氣狀況都會愈來愈差，非必要切勿到山區進行登山活動。

風浪方面，「觀氣象看天氣」表示，北部、東部及南部海域目前都已經觀測到1.5至3米的浪高，其中台東成功一帶海域更出現6米以上巨浪，提醒非必要切勿到海邊觀浪、以免造成自身危險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

警報 白海豚颱風

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