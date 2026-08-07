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白海豚外圍雲系影響今由北至南變天 颱風周末最近防豪大雨強風長浪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天起台灣逐漸受到白海豚颱風外圍雲系影響，西半部由北至南陸續有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
今天起台灣逐漸受到白海豚颱風外圍雲系影響，西半部由北至南陸續有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

今天是24節氣的立秋。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天起台灣逐漸受到白海豚颱風外圍雲系影響，西半部由北至南陸續有局部短暫陣雨，東半部位於背風側，降雨相對較少，但山區附近仍可能有局部短暫雨。各地白天仍高溫炎熱，西半部內陸、大台北盆地及背風側的花東地區有36度以上高溫發生機會。

關於颱風動態，他說，今天中颱白海豚中心逐漸通過日本沖繩附近海域，持續向西進入東海。預估明天至周日進入東海後，朝西至西北方向移動，也是最接近台灣北部海域的時段。下周一至周三逐漸轉向西北方移動，朝中國浙江沿岸接近並登陸，之後逐步減弱。

林孝儒表示，依目前預報路徑研判，颱風暴風圈有機會通過台灣北部海域，密切留意中央氣象署最新颱風警報及路徑資訊。隨著白海豚颱風逐漸接近，台灣附近風速及沿海風浪也將逐漸增強，沿海及海域活動特別留意強陣風及長浪。

明天是父親節，林孝儒表示，周末台灣受到白海豚颱風外圍環流影響，中北部將轉為陰天有陣雨的天氣，山區降雨較為明顯，有局部大雨至豪雨發生機會，中北部部分平地也須留意局部大雨。南部整體降雨相對較少，但山區仍有局部較大雨勢發生機會。東部位於背風側，降雨較為零星並以山區為主，同時受到沉降增溫作用影響，仍有36度以上高溫發生機會。

此外，他說，周末台灣各地沿海及鄰近海域風浪偏強，北台灣至東部沿海尤其須留意較強陣風及長浪。由於颱風中心距離台灣北部海域較近，實際風雨程度仍會受到颱風路徑、強度及外圍雨帶位置影響，周末安排沿海、海域或山區活動前，務必留意最新颱風、氣象及海象資訊。

林孝儒表示，下周一起白海豚颱風逐漸遠離台灣，北部受到的直接風雨影響可望逐步減緩；台灣附近將轉為偏強西南風環境，迎風面的中南部水氣及降雨機率反而提高，尤其山區仍須留意局部較大雨勢。因此颱風遠離後並不代表各地立即恢復穩定天氣，下周初的降雨重心將由中北部逐漸轉向中南部。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

颱風 白海豚颱風

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