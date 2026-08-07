疊單工時砍半 工會譴責Uber Eats違法 籲外送員組「檢舉大隊」

「外送員權益保障及外送平臺管理法」已上路，外送工會控訴Uber Eats平台未依法採取「一單一計」給付，甚至自創黑箱公式誆騙外送員血汗錢，台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會今譴責平台公然違反外送專法，並呼籲外送夥伴組成「檢舉大隊」，只要發現薪水計算有誤就截圖向地方政府勞工局處檢舉。若Uber執意不改善，下周一也將赴北檢提告平台詐欺。

Uber Eats昨公布「法定基本報酬最低金額保障差額調整費用」計算方式，但有關疊單的報酬計算方式，遭勞動部認定未依外送專法第3條第13款及第5條規定，已屬違法。

台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會表示，Uber Eats平台公然藐視外送專法，挑戰國家公權力，不僅利用資訊不對等的優勢，更以演算法生成無可稽核的數字吸引司機上線，已構成刑法加重詐欺罪嫌疑。

工會說，去年底專法三讀前，Uber官方網站曾發文表達，若專法實施，疊單必須「單獨計算」將對平台影響甚鉅，證明平台對於「一單一計」心知肚明，毫無「解讀有誤」的推託空間，今年7月專法實施前，平台承諾8月6日將依「法定基本報酬」補足薪資差額，豈料昨日，平台竟憑空生出未經主管機關核可、完全違法的「自創公式」，刻意規避「一單一計」原則，惡意吞噬外送員大量應得的基本報酬差額。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪說，Uber Eats明知法規，卻先以虛假公告與演算法無可稽核的數字欺瞞司機上線，事後利用系統黑箱剝奪勞工報酬，完全符合刑法詐欺罪構成要件。若Uber執意不改善，下周一將赴北檢提告，對Uber總部CEO、台灣法定負責人、UberEats總經理、及其決策階層、經手職員依涉嫌詐欺、加重詐欺等罪名提出刑事告訴與告發，國際平台知法犯法的決策者必將面臨司法檢驗。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，基層外送員每一分錢都是拿命換來的，絕不容許平台用自創的數學遊戲苛扣救命錢，工會已與勞動部確認過，未落實「一單一計」就是違法。強烈呼籲外送夥伴，只要發現薪水仍依錯誤的自創算法計算，立刻截圖並向各地方政府勞工局檢舉。檢舉成功後，主管機關將依法要求平台「限期給付」，再不給付將連續開罰。