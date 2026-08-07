慈濟買BNT遭詐騙10億 陳時中：對防疫團隊做出不實指控的人應道歉

慈濟基金會於新冠疫情期間遭律師陳昱瑄和掮客李易儒佯稱有管道購買BNT疫苗，詐騙3000萬美元，而當時被質疑擋疫苗政務委員陳時中今天表示，應被譴責的是詐騙者，慈濟基本上是受害者，現在真相已大白，而選舉時對防疫團隊抹黑、做出不實指控的人，也應該對社會有所道歉。

陳時中今天上午出席「第三屆高齡健康產業博覽會」開幕典禮，會前接受媒體訪問時，被問到如何看待當年選舉時，在野質疑他擋慈濟買疫苗一事，做出以上表示。

陳時中表示，防疫是國家社會的重大事件，當初在選舉的時候，大家為了選舉利益，對執政團隊或防疫團隊極盡抹黑。當初做出不實指控的人，應該對社會有所道歉。陳時中表示，相對而言，現在要譴責詐騙者，慈濟基本上是一個受害者，相信司法會調查清楚。

陳時中指出，那段時間整個社會都相當恐慌，對於疫苗需求很著急，詐騙往往在大家心裡最脆弱的時候侵入，現在的詐騙是這樣，將來的詐騙也是這樣。要提醒大家，在困難的時候更要特別要注意詐騙行為。

他表示，當初疫苗大家都急著想買，可是卻有很多國際規則、疫苗相關使用規定，事實上，個人或團體很難去跟疫苗總公司取得疫苗。當時他不斷提醒，只要是要求先拿訂金、拿不出出貨證明，都可能是詐騙。政府也收到很多相關詐騙行為，都一一拒絕、澄清。至於後來選舉，因為買疫苗事件造成曲解跟汙衊，還是覺得非常遺憾。

至於慈濟最後仍購買500萬劑疫苗，陳時中說，後續情況他不清楚，當時如果購買疫苗，一定要回歸正規管道，讓政府協助大家取得疫苗，權益才保障。