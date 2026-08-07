雙十連假離島管制航線 8月10日上午9時開放訂票

民航局表示，雙十節連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1102架次，從10日上午9時起開放訂位。

今年雙十節假期自10月9日至10月11日有3天連假，民航局規劃，10月8日至10月12日為航空疏運期，共計5天。

交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，雙十節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線498架次、3萬6828個座位數；金門航線470架次、4萬4018個座位數；馬祖航線134架次、9080個座位數，上述3離島航線共計提供1102架次、8萬9926個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局表示，雙十節連假，於尖峰時段10月8日至10月10日台灣出發往離島方向，以及10月10日至10月12日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%的退票手續費，使有限空運資源獲得更有效利用。