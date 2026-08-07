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中醫大附醫入選《Newsweek》2026全球最佳綠色醫院250強

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中醫大附醫入選《Newsweek》2026全球最佳綠色醫院250強，為全臺僅兩家入榜醫院之一，四葉績效指標居臺灣最佳。中醫大/提供
中醫大附醫入選《Newsweek》2026全球最佳綠色醫院250強，為全臺僅兩家入榜醫院之一，四葉績效指標居臺灣最佳。中醫大/提供

中國醫藥大學附設醫院7日表示，醫療永續已成為全球醫療發展的重要趨勢。為呈現全球醫院在環境績效與綠色轉型上的具體進展，美國《Newsweek》新聞周刊與全球數據分析機構Statista首度舉辦「World’s Greenest Hospitals 2026（全球最佳綠色醫院）」評選，並於8月6日公布結果，從全球36個國家選出250家醫院。

中國醫藥大學附設醫院今年首度參與即入選全球最佳綠色醫院250強，為全臺僅兩家入榜醫院之一，展現中醫大附醫長期推動永續治理、低碳醫療與綠色醫院轉型的整體成果，獲得國際指標性媒體《Newsweek》與全球數據分析機構Statista的專業評選肯定。

本項評選不另列個別名次，評選綜合檢視六大面向，包括永續績效資料、國際專家推薦、認證與驗證、永續成就與外部肯定、公開承諾與目標，以及資訊揭露透明度；並針對能源使用、溫室氣體排放、水資源、廢棄物、污染與化學品、採購與供應鏈，以及永續治理與策略等指標進行評估。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，面對氣候變遷、高齡化社會及健康照護需求快速增加，「醫療永續」已成為全球共同面對的重要課題。醫療機構不僅肩負守護人民健康的使命，也承擔環境責任、社會責任與醫療韌性的重任，唯有持續創新、深化跨域合作，才能建構兼具韌性、智慧與永續的健康照護體系。

蔡長海指出，此次獲得國際肯定不是終點，而是中國醫療體系邁向亞洲智慧綠色醫療標竿的新起點。未來將持續深化跨域合作與國際鏈結，讓醫療創新不只追求更好的治療，也同步提升健康、環境與社會韌性，朝向「病人好、員工好、社會更好」的願景前進。

院長周德陽表示，此次入選《Newsweek》全球最佳綠色醫院250強，顯示中醫大附醫推動永續治理、低碳醫療與醫療韌性的整體成果，已與國際評選標準接軌。醫療永續的核心仍是以人為本，在病人安全與醫療品質不妥協的前提下，透過智慧醫療、流程優化與資源有效配置，提升照護效率、減輕同仁負擔，並強化醫院面對各項風險時的營運韌性，確保關鍵醫療服務持續運作。

周德陽進一步指出，中醫大附醫以院級治理架構推動綠色轉型，透過跨部門協作、量化指標、管理系統、第三方驗證及資訊揭露，將永續目標轉化為可執行、可追蹤的具體行動；實踐範圍也從傳統設施節能，逐步深入門診、住院、急診、手術及醫療支援流程。

下一階段將聚焦「低碳醫療、循環醫療、智慧永續」三大方向，進一步結合人工智慧、智慧醫療與數據治理，提升能源、資源及醫療流程效率，讓永續真正走進醫療服務現場，逐步建構兼顧醫療品質、環境責任與氣候韌性的再生型醫院，持續朝亞洲智慧綠色醫療標竿邁進。

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