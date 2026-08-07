白海豚颱風路徑恐更靠近台灣 氣象署估1縣市明晚陸警

中度颱風白海豚正在接近中，中央氣象署副主任伍婉華表示，如果颱風的移動方向和速度如氣象署所預估的話，將在今天下午2時30分發布海上颱風警報。

伍婉華表示，從南海到西北太平洋上是大低壓帶，北方是太平洋高壓，在這兩個大氣的環境之下，未來白海豚颱風會以偏西的方向移動，只要稍微方向、力量不一樣，會很敏感影響到颱風經過北部海面時，會不會稍微靠近台灣，氣象署會持續觀察。

最新颱風預測路徑，她說，白海豚颱風從昨天夜裡強度稍微減弱一些，目前七級風暴風半徑280公里左右，十級風則是90公里左右，它今天上午8時的位置在台北東北東方770公里海面上，預估今天到明天會比較偏西的方向在移動。明天、周日的路徑還是有機會稍微往南或往北調整。另外輕颱昌鴻距離台灣3910公里，它會往日本東方海面移動，對台灣不會有影響。

至於颱風未來影響情況，伍婉華說，白海豚颱風逐漸接近，今天起至下周一，在基隆北海岸沿海、東半部沿海、恆春半島沿海、馬祖地區都會有長浪情形。周末是颱風距離最近的時候，當颱風從北方海面通過，中部以北沿海和澎湖地區都可能有長浪情況。各海面的風浪也在增大中，預期今晚開始各海面風浪會逐漸增強，到明天台灣附近海面浪高普遍有2至4公尺，尤其明天、周日北部海面和東北部海面可能會有6公尺以上浪高。

未來降雨趨勢，伍婉華表示，今天在颱風外圍環流影響，西半部地區、外島的澎金馬，甚至東北部地區，會漸漸、斷斷續續有降雨情形，有些地方可見陽光但也會有降雨情況。

伍婉華說，周末是颱風最靠近的時候，颱風從北邊海面通過的時候，中部山區、北部地區可能會出現大雨或豪雨，其中在台中以北的山區會有豪雨等級以上的降雨，明天父親節當天連東北部山區也會有大雨，周日中部平地也可能有局部性大雨。相對而言，中南部其他地方斷斷續續降雨。

她表示，下周一如果颱風順利到中國，台灣地區降雨會慢慢緩和，但是西半部地區和東南部山區仍有降雨情形，南部山區會有較大雨勢。之後台灣附近風場轉為西南風，且會持續幾天，相對而言中南部地區還是會有短暫陣雨或雷雨，其他各地則是午後雷陣雨。至於後續西南風影響的雨勢如何，視未來颱風移動的整個大氣狀況和水氣的情形。

高溫預報，伍婉華表示，隨著颱風移動，花東地區是背風面，今天至下周一的宜蘭、花蓮、台東可能都會有焚風現象，甚至今天在金門地區可能會有高溫情形。今天宜蘭地區可能會有38度或更高的高溫，另外從彰化、雲林、嘉義、台南、南投、屏東、花蓮、台東地區，也有36度以上高溫。

近期風力預報，伍婉華表示，通常這樣過來的颱風，台灣附近的風力會增強，尤其沿海地區會出現強風，今晚開始沿海風力增大，甚至到周日風力明顯增大。新竹以北、整個東半部地區、高雄、屏東地區，都是黃色燈號警示區域。周末在基隆北海岸、馬祖、恆春半島、綠島蘭嶼，可能會有9至10級的強陣風。

伍婉華表示，白海豚颱風正在接近，周末是距離台灣最近的時候，中部以北明顯降雨，甚至花東和宜蘭地區可能會有焚風高溫，沿海會有強陣風，風浪明顯增大，且有長浪情況，要多加留意。

北部地區暴風圈距離很近，伍婉華表示，未來經過北部海面的時候，如果稍微南偏一點，北部沿海地區有可能被暴風圈影響。就目前路徑看起來，馬祖地區有可能被暴風圈影響。

至於發布陸上颱風警報機率，伍婉華表示，觀測未來颱風移動速度，機率比較高的，馬祖有可能明天晚上到周日上午發布。本島的北部沿海地區的狀況如何，氣象署持續觀察颱風的路徑變化。

颱風中心何時最靠近台灣，伍婉華說，明天晚上，尤其是周日的時候最靠近台灣，颱風中心距離北部沿海陸地大約300公里左右，但是暴風圈很接近北部沿海陸地。不論暴風圈是不是距離北部沿海陸地很近，或是不是發布陸上颱風警報，颱風帶來的風、浪、降雨都還是會發生，一定要很小心。

白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

高溫預報。圖／中央氣象署提供

白海豚颱風未來路徑可能變化。圖／中央氣象署提供

浪高預報。圖／中央氣象署提供

風力預報。圖／中央氣象署提供