老花雷射有必要嗎？眼科醫師親揭老花合併近視雷射手術真實體驗

許多人到了40歲，會發現看手機必須拿得更遠才看得清楚，閱讀菜單、藥袋等小字變得吃力，在光線昏暗時更難對焦；工作時頻繁切換電腦與手機，也容易感到眼睛痠澀、疲勞……。這些看似微小的變化，其實都是老花眼的早期警訊。

現代人長時間使用3C螢幕，提早出現老花症狀。 圖／Deam 攝影

隨著年齡增長，眼內水晶體逐漸失去彈性，調節能力下降，看近物時無法像年輕時快速對焦，這就是所謂的「老花眼」。板橋大學眼科翁紹維醫師指出，現代人長時間使用手機、平板與電腦，用眼需求大幅增加，也讓閱讀困難、視覺疲勞等症狀提早浮現，「甚至有許多人36、37歲就開始感覺看近物吃力。」

翁醫師提醒，若老花已影響工作效率、生活便利性或閱讀品質，建議盡快接受完整眼科檢查，了解視力狀況，並由專業醫師評估適合的矯正方式，而非自行購買或更換老花眼鏡。

醫師親身接受「老花＋近視」矯正手術，更懂患者擔憂

老花眼鏡雖然是最普遍、最快速的改善方式，但也為生活帶來許多不便。許多人需要在近視眼鏡、老花眼鏡與太陽眼鏡之間反覆更換，運動、旅遊、開車時總覺得不太方便；也有人在意配戴老花眼鏡影響外觀與自信，因此會考慮透過手術來改善視力。

翁紹維醫師也在幾年前接受SMILE Pro全飛秒雷射手術來改善近視、老花和散光。他表示，自己從學生時代便長期透過角膜塑型片矯正近視，但進入醫院實習後，由於工時長、作息不固定，已難符合角膜塑型片所需的睡眠時間，只能改戴眼鏡。然而工作時配戴口罩，鏡片經常起霧，加上家中有年幼孩子，半夜起床照顧時還得摸黑找眼鏡，十分不便；近年又開始出現老花症狀，因此決定透過手術一次改善視力問題。

正因為親身接受過手術，翁醫師更能理解患者術前的不安，包括：「手術真的不會痛嗎？」「眼睛亂動怎麼辦？」「多久可以恢復工作、使用電腦或開車？」他會分享自身手術經驗，讓患者更了解手術過程中可能會出現的感受、恢復過程及適應期，陪伴患者安心做出適合自己的選擇。

翁紹維醫師分享自身接受近視合併老花視力矯正手術的經驗。 圖／Deam 攝影

老花合併近視怎麼解？三種常見術式分析

目前老花合併近視的矯正方式相當多元，包括SMILE Pro、LBV及EVO ICL等術式，適合對象各不相同。翁醫師說明，老花近視矯正多採用「單眼視（Monovision）」原理，一眼主要負責遠距離視力，另一眼兼顧中、近距離，再透過大腦自然融像整合雙眼影像，讓患者在日常生活中兼顧遠、中、近距離視力，降低對老花眼鏡的依賴。

常見三種術式分析如下：

圖／聯合線上製作

翁紹維醫師說明各式老花矯正術式特色。 圖／Deam 攝影

沒有最好的手術，只有最適合自己的矯正方案

「矯正方案不會『每個人都一樣』，而是基於個人化的評估結果。」翁醫師強調，臨床上沒有「最好的手術」，只有「最適合的手術」，因此完整的術前評估比選擇術式更重要。

大學眼科術前會安排20多項完整檢查，包括視力、眼壓、角膜厚度、淚液檢測、視網膜及眼底等評估；針對老花族群，還會進一步進行融像能力測試及術後視覺模擬體驗，協助醫師依據患者年齡、職業、生活型態、用眼距離、夜間駕駛需求，以及對視覺品質的期待，共同規劃符合需求的個人化矯正方案。

術後則需依照醫囑定期回診、按時點藥、避免揉眼，並維持良好用眼習慣。一般術後2至4小時可能出現較明顯的痠澀感，經閉眼休息後即可逐漸緩解，隔天醒來視力通常會有更進一步改善。恢復期間，部分患者可能出現光暈或眩光，多數會隨時間逐步改善。

翁醫師提醒，老花近視雷射採用單眼視設計，術後大腦需重新建立雙眼融像能力，大多數患者約1至3個月可逐漸適應。建議術後盡量以雙眼同時觀看遠近物體，不要刻意遮住單眼比較，有助於大腦更快完成融像適應。

他表示：「真正成功的手術，不只是度數矯正成功，更重要的是患者術後能重新享受清晰視野，讓工作、閱讀、旅行與生活都變得更加便利、自在。」