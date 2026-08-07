從靜奢風格到年度色「雲舞白」！8款Coupang酷澎熱銷美妝榜 告別夏日黏膩、養出乾淨感日常

圖／Coupang 提供

今年主流妝容延續「偽素顏」風格，追求乾淨俐落、舒服又有質感的視覺效果。畢竟真正耐看的妝容，往往來自健康、透亮的膚況。從潔顏洗沐、控油底妝、亮白保養到天然植萃保養，都是打造「乾淨感」日常不可或缺的重要步驟。

隨著美妝保養網購愈來愈普及，消費者除了關注熱門話題商品，也更加重視官方正品保障、價格優勢與配送效率。匯集台灣、韓國、美國、日本等人氣品牌官方正貨的 Coupang 酷澎，憑藉多元選品、具競爭力的價格，以及火箭速配服務，成為美妝愛好者日常補貨的新選擇。

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本篇一次整理便利網購通路Coupang酷澎的8款優質美妝選品，從保養到彩妝一次整理，陪你告別夏日肌膚的疲憊與黏膩感，打造清爽透亮的夏日時光。

控油潔淨 × 持妝底妝推薦

揮別油光與黏膩，讓肌膚時刻維持清爽細緻，乾淨感自然不費力。

celimax BHA 魚腥草去角質淨膚棉片。 圖／Coupang 提供

在Coupang酷澎創下5萬則好評紀錄，顧客五星優選，這款商品絕對值得你的荷包守候。蘊含BHA成分，能溫和去除老廢角質，暢通毛孔，改善肌膚粗糙問題。搭配魚腥草萃取，舒緩鎮定肌膚，減少使用後的不適感。簡單擦拭即可完成日常去角質護理，適合各種膚質使用。

OBgE 台灣公司貨 絲絨凝凍控油蜜粉餅。 圖／Coupang 提供

不用到韓國連鎖藥妝店，也不用找韓國連線代購，在Coupang酷澎就能買到OBgE人氣爆款。專為台灣市場設計的控油蜜粉餅，提供長效控油持妝效果，改善肌膚油光問題。細緻粉體能輕盈服貼肌膚，修飾毛孔與瑕疵，打造柔霧無瑕的妝感。質地清爽不黏膩，搭配溫和配方並通過敏感肌測試，讓肌膚全天維持乾爽舒適。

TIRTIR 台灣公司貨 迷你持久定妝光彩氣墊 SPF40 PA++ 17C。 圖／Coupang 提供

韓國原生，並在日本藥妝店熱賣第一名的TIRTIR氣墊，Coupang酷澎的國際多元選品當然不會放過。SPF40 PA++的防曬係數與持久光澤妝感，結合迷你尺寸設計，方便隨身攜帶、隨時補妝，保持完美妝容，擁有自然透亮的好氣色！男女適用色號，是夏日打造清爽妝容的理想選擇。

亮白保養 × 保濕防曬推薦

從保濕、亮白到防曬，養出勻亮透光的膚況，讓乾淨感由肌底開始。

FOR BELOVED ONE 寵愛之名 台灣公司貨 維B舒緩保濕面膜。 圖／Coupang 提供

蘊含維他命B5，能迅速補充肌膚水分，改善乾燥脫皮現象，輕薄服貼的面膜材質，幫助精華液更有效地滲透至肌膚底層，為肌膚帶來深層的滋潤與修護。特別推薦給敏感肌膚，或是在進行酸類煥膚後需要加強保濕舒緩的肌膚。幾天後就是重要約會嗎？在Coupang酷澎下單，火箭速配最快隔日到貨，適合需要幫肌膚急救的你。

belif 超能PHA煥采光澤精華。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎高端美妝專區 R.LUX 的精選推薦，以溫和的PHA成分幫助肌膚提升平滑度，搭配菸鹼醯胺有效提亮膚色。細緻的金珠光質地能增添肌膚光澤感，讓妝容更加立體耀眼，同時滋養肌膚，是不論睡前保養或妝前使用，都能打造透亮好氣色的萬能精華。

INNISFREE 台灣公司貨 維他命C亮白潤色防曬霜 SPF50+ PA++++l。 圖／Coupang 提供

集防曬、亮白與潤色於一身，含SPF50+ PA++++的高防曬係數，能有效阻擋紫外線。蘊含三重維他命C配方，能有效提亮膚色，改善暗沉，讓肌膚煥發自然光彩。質地輕薄水潤，不黏膩，夏日使用也能維持舒適感受。韓國人氣天然成分品牌，在Coupang 酷澎以合理的價格買到品牌正品，不必花機票錢也能輕鬆補貨。

天然植萃 × 潔淨養膚推薦

用最純粹的成分溫柔呵護肌膚，回歸自然、純淨的保養日常。

nooni 台灣公司貨 蘋果莓果美唇油, 1個, 3.7ml, 莓果色調。 圖／Coupang 提供

如純水般的美唇油，以蘋果籽油為基底，帶來低敏友善的滋潤感。輕盈不厚重、具有強大的抗氧化因子，深入修護乾裂唇紋、防止唇色暗沉，搭配感溫科技，讓雙唇呈現水潤透亮的琉璃色澤。想打造夏日水潤嘟嘟唇，就在品牌官方授權，Coupang酷澎全台獨家販售！

CAUDALIE 歐緹麗 葡萄籽三合一潔膚水, 200ml, 1瓶。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎高端美妝專區 R.LUX 的精選推薦，質感清爽輕盈，特別融入豐富的天然葡萄籽水、洋甘菊萃取物及植物甘油，能快速完成多合一潔淨，同時為肌膚補充水分、舒緩保養，幫助重拾柔軟水嫩膚質。

今年流行的這種讓人看起來舒服、乾淨又有質感的生活方式。從靜奢風格到Pantone 2026年度代表色「雲舞白」，都在傳遞著純淨、輕盈與留白的美學，也讓「乾淨感」成為今年最值得投資的美妝關鍵字。

如果你也想把肌膚狀態重新調整到最佳狀態，不妨就從每天都會使用的保養與彩妝開始！透過Coupang 酷澎就能一次選購多款官方授權美妝保養品牌，更可探索旗下高端美妝專區 R.LUX，匯集眾多官方授權專櫃品牌，在家就能安心入手正品，輕鬆打造讓人稱羨的乾淨感日常。