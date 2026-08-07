60歲婦確診糖尿病！不戒白飯只改變吃飯順序 3個月成功降低糖化血色素

現代人飲食過於精緻，不少人都患有糖尿病，除了減重、規律吃藥來控制血糖以外，其實調整吃飯的順序也是有幫助的。肝膽腸胃科、肥胖醫學專科醫師蕭敦仁上節目分享一名糖尿病女病患的案例，因為聽從醫師的建議吃飯時先從蛋白質吃起，最後才吃飯，果真讓糖化血色素降下來，這也證明飲食順序是相當重要的。

蕭敦仁醫師在節目《醫師好辣》中分享一個案例，他表示有一名60歲的婦人身高160公分、體重70公斤，空腹血糖值達130 mg/dL、糖化血色素7%，被診斷為糖尿病，除了減重以外，他也建議對方可以打瘦瘦針來改善，但卻遭到拒絕。蕭敦仁請婦人改變飲食，減少飯量，但對方卻說「不吃飯就吃不飽」，他只好提議改變吃飯順序，並裝上連續血糖偵測儀。

偵測2星期，婦人發現只要先吃飯，血糖就上升很快，若先吃蛋白質，血糖就上升比較慢，因此只好乖乖調整進餐順序，3個月後再測糖化血色素就真的降到6.5。蕭敦仁醫師表示，以往華人習慣都是先吃飯再吃菜，但日本和新加坡研究實證，只要改變飲食的順序，對血糖有很大幫助，先吃肉（蛋白質）或先吃菜，最後才吃飯，對於血糖波動會小很多。

蕭敦仁醫師建議進食的順序最好是「水→肉→菜→飯→湯→果」，他解釋飯前先喝500c.c.的水來增加飽足感，就能減少食用的量，每一餐也就可以少吃42卡熱量，然後再依序吃蛋白質、菜、飯，而最後的湯和水果或許就可以不用吃。

糖尿病患者想要控制好血糖，除了調整吃飯順序之外，平時的飲食種類也要控制。《聯合新聞網》之前報導過，有一名14歲的少女三餐加點心都離不開高糖、高度加工食品，導致糖化血色素高達12％至13％，確診為第二型糖尿病。營養師高敏敏表示，依照衛福部建議，每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10％，若能降至5％以下更理想。

高敏敏建議家長準備孩子的課後點心時，可利用「紅綠燈飲食法」判斷，綠燈點心包括愛玉、仙草、低糖豆花，以及法國麵包、堅果等需要充分咀嚼的食物；黃燈點心包括布丁、鮮奶布丁及巧克力牛奶，雖然含有額外添加糖，並非完全不能吃，但應留意食用頻率與份量。

蔬菜乾、蜜餞及水果乾則被列為紅燈食物，水果乾可能額外加入糖或蜜加工，部分蔬菜乾也會經過油炸，不僅糖分不低，熱量也可能比想像中更高，不適合讓孩子毫無節制地食用。